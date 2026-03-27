Llega frente frío 42 con lluvia hasta en 26 estados para este viernes

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Frente frío 42 traerá lluvia en gran parte del país. Foto: Cuartoscuro

Para este viernes 27 de marzo, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Una línea seca prevalecerá sobre el norte de México, generando fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

De igual forma, para este viernes 27 de marzo se pronostica el ingreso del frente frío 42 al norte de México, el cual interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originando lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.

¿Dónde lloverá este viernes 27 de marzo?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Guerrero

Yucatán

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 27 de marzo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Guerrero

Baja California, Sonora y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz

Vientos y oleaje:

Viento de 60 a 80 km/h : Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango

: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango Viento de 50 a 70 km/h : Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas

: Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Baja California

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias y posible caída de granizo.

Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias y posible caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo despejado; por la tarde, calor y sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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