Llega frente frío 42 con lluvia hasta en 26 estados para este viernes
Para este viernes 27 de marzo, canales de baja presión en el interior del país y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo; intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, así como lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Una línea seca prevalecerá sobre el norte de México, generando fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
De igual forma, para este viernes 27 de marzo se pronostica el ingreso del frente frío 42 al norte de México, el cual interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, originando lluvias e intervalos de chubascos en el norte y noreste del país. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso durante la tarde en el resto de la República Mexicana.
¿Dónde lloverá este viernes 27 de marzo?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Hidalgo
- Puebla
- Guerrero
- Yucatán
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Estado de México
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones.
¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 27 de marzo?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 ° C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz
Vientos y oleaje:
- Viento de 60 a 80 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango
- Viento de 50 a 70 km/h: Sonora, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas
- Viento de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec y costa de Baja California
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente frío por la mañana. Se prevén lluvias y posible caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo despejado; por la tarde, calor y sin lluvia. Temperatura mínima de 7 a 9 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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