Fiestas Patrias: ¿hay clases el 15 y 16 de septiembre y quién cobra triple?

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¿Cómo deben pagarte por trabajar el 16 de septiembre? Foto: Cuartoscuro

Las Fiestas Patrias están a la vuelta de la esquina, pero no todos tendrán descanso.

El martes 15 de septiembre habrá clases y será una jornada laboral normal; en cambio, el miércoles 16 no habrá clases y quienes deban trabajar tendrán derecho a un pago adicional.

15 de septiembre: clases y trabajo normal

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 15 de septiembre no está marcado como suspensión de labores docentes para educación preescolar, primaria y secundaria.

Por ello, las escuelas de educación básica deben mantener sus actividades programadas para ese martes, aunque pueden realizarse actos cívicos relacionados con las Fiestas Patrias.

En el caso de los trabajadores, el 15 de septiembre tampoco está considerado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Eso significa que, si trabajas ese día, corresponde el salario normal, a menos que tu empresa otorgue algún beneficio adicional.

16 de septiembre: no hay clases

La situación cambia el 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora el inicio de la Independencia de México.

El calendario de la SEP establece suspensión de labores docentes, por lo que no hay clases en las escuelas de educación básica.

Foto: SEP

¿Cuánto pagan si trabajas el 16 de septiembre?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo reconoce el 16 de septiembre como día de descanso obligatorio. Esto significa que quienes laboren ese día deberán recibir el pago previsto por la ley, equivalente al llamado salario triple.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos diarios, el pago sería:

500 pesos por el día de descanso obligatorio.

por el día de descanso obligatorio. 1,000 pesos adicionales por trabajar.

adicionales por trabajar. 1,500 pesos en total.

De ahí surge la expresión pago triple.

Este año no se suma la prima dominical, ya que el 16 de septiembre de 2026 cae en miércoles.

Así, para las Fiestas Patrias de 2026, el martes 15 representa una jornada normal en materia laboral y escolar, mientras que el miércoles 16 implica suspensión de clases y descanso obligatorio para los trabajadores, con pago adicional si deben laborar.

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