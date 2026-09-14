Gobierno revisará demandas de normalistas en Hidalgo

| 18:19 | Rosalba Espejel | Uno TV
Segob refuerza diálogo ante movilizaciones de la CNTE en CDMX
Foto: Uno TV

Las demandas de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, El Mexe, serán revisadas con autoridades educativas federales y estatales, así lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob).

Entre los planteamientos de los normalistas se encuentran la delimitación del predio de la escuela, la continuación de la segunda etapa del internado y otras peticiones relacionadas con la comunidad estudiantil.

Revisarán demandas históricas de estudiantes

Los estudiantes de la Normal Rural Luis Villarreal plantearon diversas demandas relacionadas con las condiciones y el funcionamiento de la institución.

Entre sus principales peticiones están:

  • La delimitación del predio de la escuela.
  • La continuación de la segunda etapa del internado.
  • La atención de otras demandas de la comunidad estudiantil.

Los planteamientos serán revisados por autoridades federales y estatales, quienes deberán definir las acciones correspondientes.

Normalistas también exigen esclarecer homicidio de compañero

Durante la protesta, los estudiantes también exigieron el esclarecimiento del homicidio de su compañero, José Antonio Salgado Aparicio, cuyo asesinato es investigado por la Fiscalía de Hidalgo.

“La Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

El fiscal estatal ha mantenido comunicación con la familia del estudiante y, de acuerdo con la información oficial, el próximo lunes informará sobre los avances de la investigación.

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