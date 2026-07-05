Lluvia, descargas eléctricas y posible caída de granizo en CDMX para este domingo, prevé SMN

| 04:01 | Ángel Sánchez | Uno TV
Se prevén lluvias en CDMX para este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 5 de julio, la Ciudad de México presentará ambiente cálido y lluvias fuertes. Asimismo, cercano a la hora del partido entre la Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra, las precipitaciones podrían hacerse presente.

Por otra parte, como informó el SMN, el ambiente será cálido en la CDMX a lo largo de este domingo, con máximas de 26 °C.

Calor, vientos y lluvias para este domingo 5 de julio

Durante las primeras horas de este domingo 5 de julio, el clima se mantendrá fresco derivado de las lluvias recientes, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 13 a 15 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 9 y 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán las lluvias fuertes ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

A su vez, este 5 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, los cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpiar espejos, parabrisas y faros
  • Encender luces intermitentes
  • Reducir la velocidad
  • Evitar empañamiento de vidrios
  • No cruzar por lugares inundados

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