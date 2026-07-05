Aficionados ingleses arman la fiesta en CDMX previo al partido y se viralizan

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Aficionados ingleses arman fiesta en CDMX. Foto: Reuters

El partido entre la Selección de México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, ha generado mucha expectativa en ambas naciones. Sin embargo, aficionados de ambos países dieron el banderazo inicial de cara al encuentro de este domingo.

Por ello, aficionados ingleses, que llegaron a la Ciudad de México desde días antes, se hicieron virales este sábado luego de armar la fiesta en distintos lugares de la capital.

Aficionados de la Selección de Inglaterra disfrutan de Xochimilco, antros y bares

En distintos videos en redes sociales, aficionados ingleses fueron capturados disfrutando de la Ciudad de México con bebidas alcohólicas, cánticos y baile.

Por ejemplo, en uno de los clips se puede percibir a un grupo de británicos a bordo de una trajinera en los canales de Xochimilco. Ahí, con una buena cantidad de cervezas, disfrutaron del paseo realizando cánticos en apoyo a su equipo.

Time for a Booze cruise. This is going to be epic! 🇲🇽 🍺 pic.twitter.com/xwa6HnA3PI — Alexander Smith (@ZaaanderSmith) July 5, 2026

Del mismo modo, como se observa en más videos, distintos antros, bares y restaurantes fueron invadidos por aficionados de la Selección de Inglaterra, demostrando buen ánimo de cara al partido de este domingo.

A su vez, como un emblema a lo que ha conseguido el conjunto inglés hasta el momento, aficionados interpretaron la canción de la agrupación Oasis, Wonderwall.

England fans singing Wonderwall in Mexico City – I think it’s the song of the tournament for English fans



Lots of bars in Mexico ran out of alcohol tonight and shut early pic.twitter.com/P2GCkSWM2r — Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger (@PaulBrown_UK) July 5, 2026

Estadio Ciudad de México recibirá el último partido del Mundial en el país

Así, este domingo 5 de julio, el Estadio Ciudad de México, también conocido como Estadio Azteca, despedirá la Copa del Mundo en México, pues será el último partido que se juegue en el país dentro de la justa mundialista.

El duelo entre México e Inglaterra está pactado para comenzar a las 18:00 horas. Sin embargo, las condiciones del clima podrían provocar retrasos al esperarse tormentas eléctricas.

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