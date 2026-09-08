¡Toma precauciones! Se prevé martes de ambiente fresco, niebla y lluvias fuertes en CDMX

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Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 8 de septiembre no frenarán las lluvias en la Ciudad de México, con estimaciones de chubascos.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá en estimados similares a los de este inicio de semana, con una previsión de 25 °C a la máxima.

Esta noche hay condiciones para #lluvias con chubascos y ambiente fresco a templado.



Mañana se espera ambiente cálido, cielo mayormente nublado, lluvias fuertes y actividad eléctrica.



🌡️#Temperatura actual: 16 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/OxSVEVTPk0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 8, 2026

Calor, vientos y lluvias para este martes 8 de septiembre

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con neblina y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Continuarán las lluvias fuertes y chubascos en ambas entidades, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

A su vez, este 8 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

En caso de vientos fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Guarda objetos del exterior que puedan caer

Asegura techos y toldos

Aléjate de árboles, cables y bardas

Cierra puertas y ventanas

Ante el pronóstico de #vientos fuertes en la Ciudad de México, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:



▶️ No subas a lugares altos y expuestos al viento

▶️ Guarda/retira objetos del exterior que puedan caer

▶️ Cierra puertas y ventanas que puedan azotarse

▶️ Apártate de… pic.twitter.com/lNCQ9rMuVJ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

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