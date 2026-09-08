¡Toma precauciones! Se prevé martes de ambiente fresco, niebla y lluvias fuertes en CDMX

| 04:05 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvias en CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 8 de septiembre no frenarán las lluvias en la Ciudad de México, con estimaciones de chubascos.

Mientras tanto, la temperatura se mantendrá en estimados similares a los de este inicio de semana, con una previsión de 25 °C a la máxima.

Calor, vientos y lluvias para este martes 8 de septiembre

Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con neblina y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Continuarán las lluvias fuertes y chubascos en ambas entidades, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.

A su vez, este 8 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante vientos fuertes:

En caso de vientos fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

  • Guarda objetos del exterior que puedan caer
  • Asegura techos y toldos
  • Aléjate de árboles, cables y bardas
  • Cierra puertas y ventanas

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Hoy No Circula, martes 8 de septiembre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Ciudad de México

Hoy No Circula, martes 8 de septiembre de 2026: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

Supervía en CDMX cambia operación a partir de este 7 de septiembre

Ciudad de México

Supervía en CDMX cambia operación a partir de este 7 de septiembre

CDMX registra 315 nuevos casos de despojo en menos de un mes

Ciudad de México

CDMX registra 315 nuevos casos de despojo en menos de un mes

CDMX inicia proceso electoral 2027: capitalinos elegirán 286 cargos

Ciudad de México

CDMX inicia proceso electoral 2027: capitalinos elegirán 286 cargos

Etiquetas: ,