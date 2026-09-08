¡Toma precauciones! Se prevé martes de ambiente fresco, niebla y lluvias fuertes en CDMX
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 8 de septiembre no frenarán las lluvias en la Ciudad de México, con estimaciones de chubascos.
Mientras tanto, la temperatura se mantendrá en estimados similares a los de este inicio de semana, con una previsión de 25 °C a la máxima.
Calor, vientos y lluvias para este martes 8 de septiembre
Según el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá nublado, con neblina y ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 8 a 10 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Continuarán las lluvias fuertes y chubascos en ambas entidades, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y de caída de granizo.
A su vez, este 8 de septiembre se esperan rachas de viento con dirección variable, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante vientos fuertes:
En caso de vientos fuertes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:
- Guarda objetos del exterior que puedan caer
- Asegura techos y toldos
- Aléjate de árboles, cables y bardas
- Cierra puertas y ventanas
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.