Frentes fríos 2026-2027: prevén 56 en México; tres llegarán en septiembre

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Frentes fríos 2026-2027. Foto: Cuartoscuro.

México tendrá 56 frentes fríos durante la temporada 2026-2027, de los cuales tres llegarán en septiembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En conferencia de prensa, el coordinador general del #SMNmx, Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que para la temporada de #FrentesFríos 2026-2027, se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos a #México, durante para la temporada 2026-2027 ⬇️ pic.twitter.com/emCw5QiPQE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 4, 2026

El pronóstico indica que la cantidad de frentes fríos en México será superior al promedio climatológico de 1990-2020, que es de 50 sistemas. La mayor frecuencia se prevé entre noviembre y febrero, periodo en el que ingresarían alrededor de 32 sistemas frontales al territorio nacional.

¿Cuántos frentes fríos habrá en México en la temporada 2026-2027?

La temporada de frentes fríos 2026-2027 inicia estadísticamente en septiembre y concluye en mayo. Para este periodo, el SMN pronostica la llegada de 56 sistemas frontales a México.

Foto: Conagua.

El Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, explicó que el comportamiento de la temporada estará relacionado con El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), fenómeno océano-atmosférico que presenta una variabilidad de entre dos y siete años.

Foto: Conagua.

De acuerdo con el pronóstico, El Niño continuará fortaleciéndose durante la actual temporada de lluvias y alcanzaría su máxima intensidad, correspondiente a un evento de El Niño muy fuerte, hacia finales de año.

Foto: Conagua.

Este comportamiento coincide con el periodo en el que se prevé una mayor frecuencia de frentes fríos. La presencia de El Niño favorecerá una mayor probabilidad de que masas de aire se desplacen hacia el norte y centro del país, lo que incrementará la posibilidad de condiciones húmedas.

Entre noviembre, diciembre, enero y febrero se espera la llegada de alrededor de 32 frentes fríos, es decir, más de la mitad del total previsto para toda la temporada.

¿Cuántos frentes fríos llegarán en septiembre de 2026?

Para septiembre de 2026, el SMN pronostica la llegada de 3 frentes fríos a territorio mexicano.

Durante este mes, El Niño mantendrá las lluvias por debajo del promedio climatológico. Sin embargo, la transición entre verano y otoño todavía permitirá la formación de ciclones tropicales, principalmente aquellos que lleguen al golfo de México.

Las masas de aire frío asociadas con los sistemas frontales pueden interactuar con los ciclones tropicales y ocasionar modificaciones en sus trayectorias o hacer que permanezcan estacionados durante más tiempo. Esta interacción puede incrementar o intensificar sus efectos.

Además, se observa un incremento en la frecuencia de los llamados eventos de Norte, que pueden generar intensificación del viento, aumento del oleaje y precipitaciones en zonas costeras del golfo de México.

Foto: Conagua.

¿Cuántos frentes fríos habrá por mes en México?

El pronóstico del SMN establece la siguiente distribución de frentes fríos durante la temporada 2026-2027:

Mes Frentes fríos Septiembre 3 Octubre 7 Noviembre 8 Diciembre 9 Enero 8 Febrero 7 Marzo 6 Abril 6 Mayo 2

La mayor cantidad mensual se prevé en diciembre, con 9 sistemas frontales, seguido de noviembre y enero, con 8 cada uno.

En octubre se pronostican lluvias dentro de condiciones normales o por arriba del promedio. Para noviembre, se esperan precipitaciones por arriba de la media climatológica en el centro-norte y noreste de México.

En diciembre, las lluvias serían superiores al promedio climatológico en el noroeste del país, mientras que en el occidente y sur se prevén por debajo del promedio.

Durante la temporada invernal, algunas masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos podrían interactuar con abundante humedad y desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte de México.

Recomendaciones de Protección Civil ante los frentes fríos

Ante la temporada de bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó revisar las viviendas y los sistemas de calefacción, así como mantenerse informados mediante pronósticos y alertas oficiales.

Entre las recomendaciones para los periodos de bajas temperaturas se encuentran:

Vestir en capas y cubrir rostro, cabeza, manos y oídos

Consumir alimentos nutritivos y bebidas calientes

Cubrir nariz y boca al salir de lugares templados para evitar cambios bruscos de temperatura

No utilizar braseros, hornos o estufas para calentar las habitaciones

No dormir cerca de calentadores

Mantenerse informado mediante los pronósticos y alertas oficiales

Evitar la difusión de rumores y seguir las indicaciones de las autoridades locales

Protección Civil señaló que la combustión en espacios cerrados produce monóxido de carbono, gas tóxico imperceptible y potencialmente mortal.

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