Vienen 5 días más de lluvias; autoridades alertan por inundaciones y piden esto
Lluvias muy fuertes persistirán por, al menos, 5 días más en varios estados de la República Mexicana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Por ello, autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones y otras afectaciones.
Lluvias fuertes por 5 días más en México
De acuerdo con el pronóstico, una combinación de fenómenos como una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico este sábado estarían causando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:
- Nayarit
- Jalisco
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
Mientras que para el domingo, las condiciones favorecerán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en partes de:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Veracruz
El lunes de junio, el pronóstico prevé que canales de baja presión así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, causen lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
El martes 16 de junio, las lluvias seguirán causando afectaciones en diversos estados. Para el cuarto día de precipitaciones se espera que sean muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Chiapas
Finalmente, para el quinto consecutivo de precipitaciones en México, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:
- Sonora
- Chihuahua
- Tamaulipas
- Oaxaca
- Chiapas
Autoridades emiten recomendaciones
Ante el pronóstico de lluvias fuertes en varios puntos del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil y emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar ser víctima de los efectos que el clima pueda causar en los estados.
Entre las recomendaciones de Protección Civil destacan:
- Evitar cruzar corrientes de agua
- Alejarse de zonas bajas o con riesgo de inundación
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento
- Seguir indicaciones de las autoridades
- Identificar rutas de evacuación hacia los refugios temporales
- Mantener documentos importantes resguardados en bolsas de plástico selladas.
Además, también llamaron evitar resguardarse cerca de árboles viejos, muros inestables o cableado eléctrico. Ante el aviso de oleaje elevado y mar de fondo, no ingrese a nadar y evite caminar por la franja de arena donde rompen las olas.
Clima para la Ciudad de México en los próximos días
Las lluvias no darán tregua a la Ciudad de México durante los siguientes días, luego de los estragos que recientemente ha causado en varias zonas de la capital. De acuerdo con el pronóstico para este sábado estarían afectando intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.
Los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes también se esperan para el domingo 14.
Durante el lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de junio en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos.
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