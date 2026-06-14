Vienen 5 días más de lluvias; autoridades alertan por inundaciones y piden esto

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Se esperan lluvias en México. Foto: Cuartoscuro

Lluvias muy fuertes persistirán por, al menos, 5 días más en varios estados de la República Mexicana, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. Por ello, autoridades emitieron una serie de recomendaciones ante el pronóstico de precipitaciones que podrían ocasionar inundaciones y otras afectaciones.

Lluvias fuertes por 5 días más en México

De acuerdo con el pronóstico, una combinación de fenómenos como una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico este sábado estarían causando lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:

Nayarit

Jalisco

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Chiapas

Mientras que para el domingo, las condiciones favorecerán lluvias muy fuertes con puntuales intensas en partes de:

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

El lunes de junio, el pronóstico prevé que canales de baja presión así como el ingreso de humedad del océano Pacífico, causen lluvias muy fuertes con puntuales intensas en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

El martes 16 de junio, las lluvias seguirán causando afectaciones en diversos estados. Para el cuarto día de precipitaciones se espera que sean muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Chiapas

Finalmente, para el quinto consecutivo de precipitaciones en México, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en:

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Autoridades emiten recomendaciones

Ante el pronóstico de lluvias fuertes en varios puntos del país, la Coordinación Nacional de Protección Civil y emitió una serie de recomendaciones a la población para evitar ser víctima de los efectos que el clima pueda causar en los estados.

Entre las recomendaciones de Protección Civil destacan:

Evitar cruzar corrientes de agua

Alejarse de zonas bajas o con riesgo de inundación

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento

Seguir indicaciones de las autoridades

Identificar rutas de evacuación hacia los refugios temporales

Mantener documentos importantes resguardados en bolsas de plástico selladas.

🚨Durante el fin de semana, una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico en el Golfo de México y otros sistemas, ocasionarán ☔️ #Lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, con puntuales intensas previstas en zonas de #Nayarit,… pic.twitter.com/ZczpBdTnqB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 13, 2026

Además, también llamaron evitar resguardarse cerca de árboles viejos, muros inestables o cableado eléctrico. Ante el aviso de oleaje elevado y mar de fondo, no ingrese a nadar y evite caminar por la franja de arena donde rompen las olas.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝗖𝗡𝗣𝗖 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶́𝗮 𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝘀𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗹𝘂𝘃𝗶𝗮𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗶́𝘀.



🔗 https://t.co/9qO6W8dwed pic.twitter.com/EaxBCCYgdf — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 13, 2026

Clima para la Ciudad de México en los próximos días

Las lluvias no darán tregua a la Ciudad de México durante los siguientes días, luego de los estragos que recientemente ha causado en varias zonas de la capital. De acuerdo con el pronóstico para este sábado estarían afectando intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Los intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes también se esperan para el domingo 14.

Durante el lunes 15, el martes 16 y el miércoles 17 de junio en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos.

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