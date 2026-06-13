Protección Civil emite llamado nacional ante lluvias, altas temperaturas y mar de fondo

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Alerta por Lluvias, altas temperaturas y mar de fondo. Foto: Cuartoscuro.

Las lluvias, altas temperaturas y mar de fondo son algunos de los fenómenos meteorológicos que mantienen bajo vigilancia a las autoridades en diversas regiones del país. Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) hizo un llamado a la población para preservar las acciones preventivas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la onda tropical número seis avanza sobre el sureste del país. Su interacción con una zona de baja presión con potencial ciclónico y una circulación atmosférica sobre el Golfo de México generará lluvias de muy fuertes a intensas en distintos estados.

Lluvias intensas por onda tropical 6 en varios estados

Los mayores acumulados de precipitación, de entre 75 y 150 milímetros, se prevén en regiones de:

Jalisco

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Asimismo, se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de:

Chihuahua

Durango

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala, Morelos

Nayarit

Guerrero.

Las autoridades informaron que estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. También advirtieron que existe riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Altas temperaturas y onda de calor persistirán

Mientras tanto, continuarán las altas temperaturas en entidades del norte y noroeste del país, además de la Península de Yucatán.

La actual onda de calor mantendrá sus efectos en regiones de:

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Además de extenderse hacia el noreste de Baja California.

Ante estas condiciones, la CNPC recomendó:

Mantener una hidratación constante con agua simple

Evitar actividades físicas intensas durante las horas de mayor radiación solar

Reducir la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas.

También pidió prestar especial atención a personas con enfermedades crónicas, menores de edad, adultos mayores y animales de compañía, procurando que permanezcan en espacios frescos y ventilados.

Mar de fondo afectará costas del Pacífico mexicano

Las autoridades también pronosticaron un evento de mar de fondo con oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros de altura en las costas de:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas.

Por ello, se exhortó a prestadores de servicios turísticos, visitantes y bañistas a respetar las indicaciones emitidas por las capitanías de puerto y atender el sistema de banderas de seguridad, especialmente la bandera roja, que prohíbe ingresar al mar.

Protección Civil emite recomendaciones preventivas

La Protección Civil federal recomendó mantener limpias coladeras y desagües dentro y fuera de los hogares para facilitar el flujo del agua durante las lluvias.

Asimismo, pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas debido al riesgo que representan las corrientes de agua. Las personas que habitan en laderas, cañadas o zonas bajas deben identificar previamente el refugio temporal más cercano y evacuar si detectan agrietamientos o hundimientos en el terreno.

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