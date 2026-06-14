Mar de fondo en el Pacífico mexicano: alertan por oleaje de hasta 9 pies en costas

GENERANDO AUDIO...

Oleaje elevado afectará puertos y playas del Pacífico mexicano Foto: Cuartoscuro

El fenómeno de mar de fondo en el Pacífico mexicano mantiene en alerta a la comunidad marítima y portuaria debido a la presencia de oleaje elevado, que afectará diversos puntos del litoral nacional desde Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo el Golfo de California, las Islas Marías, Baja California y las Islas Revillagigedo.

¿Qué estados serán afectados por el mar de fondo?

De acuerdo con los reportes meteorológicos y marítimos, el fenómeno tendrá influencia en gran parte de la costa del Pacífico mexicano.

Entre los puntos donde se prevén mayores afectaciones se encuentran las costas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.

Las autoridades también mantienen vigilancia en el Golfo de California y zonas insulares del Pacífico mexicano.

Prevén oleaje de hasta 9 pies

Para el lunes 15 de junio se espera oleaje de entre 6 y 9 pies de altura, principalmente en zonas costeras de:

Chiapas

Salina Cruz

Acapulco

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Puerto Vallarta

San Blas

Mazatlán

La Paz

Estas condiciones podrían generar corrientes de arrastre, incremento en el nivel del mar y afectaciones en playas, bahías y zonas portuarias.

#MarinaInforma



Ante la presencia del fenómeno de #MarDeFondo en el Pacífico mexicano, se recomienda a la comunidad marítimo-portuario extremar precauciones.



Para este lunes 15 de junio se prevé oleaje de 6 a 9 pies en las costas de Chiapas, Salina Cruz, Acapulco, Lázaro… pic.twitter.com/ZlX3OoGJb7 — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 13, 2026

Recomendaciones ante el mar de fondo

Las autoridades exhortaron a la población y a la comunidad marítima a seguir las indicaciones emitidas por las Capitanías de Puerto y autoridades navales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Extremar precauciones en actividades recreativas y marítimas.

Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado.

Evitar ingresar al mar en zonas con oleaje elevado.

Mantenerse informado a través de boletines oficiales.

Seguir las restricciones que determinen las autoridades portuarias.

Mantienen monitoreo en costas del Pacífico

Las dependencias encargadas de la vigilancia marítima mantienen el seguimiento del fenómeno para informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones del oleaje.

La recomendación para habitantes, turistas, pescadores y prestadores de servicios es mantenerse atentos a la evolución del mar de fondo y adoptar medidas preventivas para reducir riesgos en las zonas costeras.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

































