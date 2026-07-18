Se prevén lluvias y posible caída de granizo para este sábado 18 de julio en la CDMX

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Lluvias y posible granizo en CDMX para este sábado. Foto: Cuartoscuro

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este sábado 18 de julio, se prevén más lluvias en la Ciudad de México, en especial hacia la tarde.

Asimismo, de acuerdo con el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida a lo largo del día, con máximas de 26 °C en la capital.

Esta noche se registran fuertes chubascos con actividad eléctrica en el sur y oriente de la Ciudad de México.



Recuerda que se encuentran activa la Alerta Amarilla por lluvias fuertes. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/0goradx8Dv — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 18, 2026

Calor, vientos y lluvias para este sábado 18 de julio

Según lo informado, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 20 a 22 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México; podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 18 de julio se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Si conduces, disminuye la velocidad

No pisar cables de electricidad y alejarse de zonas lodosas

Identifica domos, ventanas y zonas susceptibles ante la caída de granizo

Limpia techos y bajantes de agua, para evitar acumulación

El pronóstico para la tarde de hoy prevé lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de #granizo. Toma precauciones.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mVoCSXlvxO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 17, 2026

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