Exgobernador de BC, Ernesto Ruffo, comparece de manera virtual ante jueza por caso de huachicol fiscal

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Ernesto Ruffo, detenido y podría ser llevado al Altiplano. Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, comparece este viernes ante una jueza de control adscrita al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras su detención por una investigación relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal. La diligencia busca definir la legalidad de su detención.

La audiencia inicial se realiza de manera privada mediante videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México, donde el exmandatario permanece desde la madrugada de este viernes.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

La audiencia comenzó a las 13:00 horas. Después de las 14:00 horas, la autoridad judicial decretó un receso y se prevé que las actividades se reanuden a las 19:00 horas.

Durante esa sesión, la jueza determinará la legalidad de la detención de Ernesto Ruffo, identificado como el primer gobernador de oposición en la historia del país.

Otorgan suspensión para proteger la integridad de Ernesto N

De forma paralela al desarrollo de la audiencia, un secretario en funciones de juez, con sede en Ensenada, concedió a Ernesto “N” una suspensión de plano.

La medida tiene como objetivo garantizar su integridad física y evitar cualquier acto de incomunicación o tortura durante el proceso que enfrenta.

La resolución sobre la legalidad de la detención se conocerá una vez que concluya la audiencia programada para reanudarse este mismo viernes.

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