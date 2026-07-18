Comedores Populares para el Bienestar: ¿cuánto cuesta comer, dónde están y quién puede acceder?

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Comida caliente por 11 pesos. Foto: Cuartoscuro

Las personas que viven, trabajan o transitan por la Ciudad de México pueden acceder al Programa de Comedores Populares para el Bienestar, una iniciativa que ofrece comida caliente por solo 11 pesos. El objetivo es garantizar el acceso a una alimentación suficiente y de bajo costo, sin solicitar documentos de identificación.

¿Cuánto cuesta comer en los Comedores Populares?

Cada ración de comida caliente tiene un costo de 11 pesos, una cuota de recuperación que debe cubrir la persona usuaria al momento de recibir el servicio.

No existe un límite en el número de raciones que una persona puede solicitar, siempre y cuando pague la cuota correspondiente por cada una. Además, los comedores únicamente venden raciones completas.

¿Dónde se encuentran?

Los Comedores Populares para el Bienestar se encuentran distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para ver la ubicación del más cercano a tu domicilio consulta el Directorio en: https://dif.cdmx.gob.mx/

¿Quiénes pueden usarlos?

El programa está dirigido a cualquier persona que viva o transite por la Ciudad de México, sin importar su situación económica.

Para recibir el servicio solo es necesario acudir al Comedor Popular para el Bienestar más cercano al domicilio, trabajo o lugar de paso y registrarse en la lista de asistencia.

Entre los datos que se solicitan están:

Nombre

Sexo

Firma

Las autoridades precisan que no se pide INE, acta de nacimiento, comprobante de domicilio ni otro documento personal.

¿Cómo funciona el servicio?

Al llegar al comedor, la persona beneficiaria deberá registrarse en el listado de asistencia, donde también se anota el número de raciones solicitadas y el tipo de usuario (constante o flotante).

El servicio opera de lunes a viernes, aunque los horarios pueden variar dependiendo del comedor. La atención concluye cuando se terminan las raciones disponibles del día.

Reglas para recibir el servicio

Respetar el turno en la fila.

No acudir en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias psicoactivas.

No ingresar con armas de fuego u objetos punzocortantes.

Si la comida es para llevar, presentar un recipiente limpio con tapa.

No se sirve comida en bolsas de plástico.

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