Cajas de “Ingemar” llegan a la FEMDO por caso Ruffo Appel

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Cajas con material probatorio. Foto: Agustín Velasco

Una camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, con una docena de cajas de material probatorio del caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.

Alrededor de las 11 de la mañana y escoltados por dos camionetas con elementos de la Secretaría de Marina, agentes de la SSC llegaron al acceso principal de la FEMDO y enseguida descargaron las cajas, maletas y archiveros.

En algunas de estas se podían leer “Ingemar”, empresa relacionada con el presunto caso de “huachicol fiscal”, al cual las autoridades federales han vinculado al exgobernador panista.

¿Cómo fue la detención de Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en Ensenada por su posible responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible. La FGR lo relaciona con la empresa Ingemar, vinculada al aseguramiento de más de 15 millones de litros de hidrocarburo introducidos ilegalmente al país, en una investigación por el llamado “huachicol fiscal”.

¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?

Ernesto Ruffo Appel nació el 25 de junio de 1952 en San Diego, California. Estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y comenzó su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN) en la década de 1980.

En 1986 fue electo presidente municipal de Ensenada y, tres años después, logró un hecho histórico al convertirse en el primer gobernador de oposición en México, tras ganar la gubernatura de Baja California en 1989. Gobernó la entidad entre 1989 y 1995 y posteriormente continuó participando en la vida interna del PAN.

Miembro de nuevo partido Somos México

Además de su trayectoria en el PAN, Ernesto Ruffo Appel se incorporó este año al nuevo partido Somos México, donde forma parte de su Consejo Consultivo junto con otras figuras de la oposición. Su detención ocurre apenas semanas después de que esa fuerza política obtuvo su registro nacional para competir en las elecciones de 2027.

Además de su trayectoria política, Ruffo es identificado como socio mayoritario de Ingemar, S.A. de C.V., empresa que originalmente se dedicaba al sector inmobiliario, pero que en 2019 amplió su objeto social para participar en el mercado energético.

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