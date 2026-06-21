Lluvias continúan en 29 estados para este domingo; dónde lloverá más fuerte

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Lluvias siguen en 29 estados para este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 21 de junio se esperan lluvias en 29 estados, las cuales alcanzarán puntuales muy fuertes.

Las lluvias de este domingo, como mencionó el Metereológico Nacional, forman parte del desplazamiento de la onda tropical 8 y 9, así como de un canal de baja presión, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios.

¿Dónde lloverá este domingo 21 de junio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Aguascalientes

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sinaloa

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Morelos

Veracruz

Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California Sur

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 21 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León 35 a 40 °C: Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Morelos

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Puebla, Estado de México y Durango

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas

: Baja California, Baja California Sur, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León, Veracruz y Tamaulipas Viento de 30 a 50 km/h : Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí

: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur y Quintana Roo

costas de Baja California Sur y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco y posibles lluvias por la mañana. Hacia la tarde, se estiman lluvias muy fuertes con posibilidad de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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