México, EE.UU. y Canadá iniciarán revisión del T-MEC el 1 de julio

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Claudia Sheinbaum manifestó confianza en el acuerdo. Foto: Reuters.

Canadá, México y Estados Unidos sostendrán su primera reunión trilateral el próximo 1 de julio de 2026 para iniciar formalmente la revisión del T-MEC.

La cadena CTV News confirmó este sábado que las autoridades canadienses se reunirán con sus homólogos mexicanos y estadounidenses en dicha fecha.

El encuentro formal para la revisión del T-MEC está pactada para el próximo 1 de julio de 2026: fecha pactada durante los meses de arduos trabajos.

Dicha revisión forma parte de los mecanismos establecidos por los tres países para evaluar el funcionamiento del acuerdo y realizar ajustes cuando sea necesario.

Este tratado entró en vigor en julio de 2020 y sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De esa forma, se convirtió en uno de los acuerdos económicos más importantes para la región.

Claudia Sheinbaum asegura avances positivos en el T-MEC

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha declarado que han tenido buenos resultados en las reuniones con representantes de Estados Unidos.

El pasado 19 de junio, la mandataria negó que el T-MEC esté en riesgo de desaparecer con la revisión; la próxima reunión solo forma parte de un mecanismo que abre una nueva etapa en la relación comercial.

De igual manera, Claudia Sheinbaum explicó que, con la revisión, solo cambiarán el mecanismo mediante el que realizan las revisiones periódicas del acuerdo.

Además, aseguró que la segunda ronda de conversaciones con funcionarios estadounidenses avanza de forma positiva, pese a que Donald Trump ha amenazado constantemente con retirarse de este acuerdo.

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