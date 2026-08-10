Lluvias fuertes y posible caída de granizo afectarán la CDMX este lunes 10 de agosto

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Se esperan lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias fuertes continuará este 10 de agosto en la Ciudad de México, mismas que podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, como ocurrió a lo largo del fin de semana.

A su vez, la temperatura disminuirá para este lunes. Según lo informado, se esperan máximas de 25 °C en la capital del país.

Esta noche en la Ciudad de México, continuarán las #lluvias con #chubascos y algunas lluvias fuertes puntuales. #Temperatura actual: 15 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ovl9aX7HJa — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 10 de agosto

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 23 a 25 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes en ambas entidades, con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Asimismo, este 10 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante lluvias:

En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Manejar con precaución

No te refugies debajo de árboles

No tirar basura en la calle y mantener las coladeras limpias

No pisar cables o estar cerca de postes con electricidad

Resguarda animales de compañía

En caso de #lluvias, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, en exteriores o conduciendo un vehículo.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/MxGqK0ptGd — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 10, 2026



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