Prepárate para un jueves con lluvias fuertes

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Lluvias fuertes y posible granizo pegarán este jueves en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México deben prepararse para un jueves con lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico oficial. Durante la mañana se espera un ambiente fresco, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y las precipitaciones.

El pronóstico para este jueves 2 de julio indica que las lluvias más intensas se concentrarán en la Ciudad de México y en el norte, centro y este del Estado de México, donde podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros de lluvia en un periodo de 24 horas.

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Lluvias fuertes en CDMX y Edomex con descargas eléctricas y granizo

Por la mañana, el cielo permanecerá medio nublado, con ambiente fresco en gran parte de la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Durante la tarde, el ambiente será templado, pero aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C, mientras que la mínima oscilará entre 13 y 15 °C.

Para el Estado de México, en especial en Toluca, se prevé una temperatura mínima de 7 a 9 °C y una máxima de 18 a 20 °C, con ambiente fresco durante las primeras horas del día.

Además, se espera viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, condiciones que podrían favorecer la caída de ramas o afectar la visibilidad en algunas zonas durante las tormentas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante las lluvias, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse informados a través de los avisos oficiales sobre la evolución de las condiciones del tiempo.

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