Identifican a hombre que murió durante festejos por México en CDMX

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Saldo rojo en festejos tras el triunfo de México

Los festejos por el partido de la Selección Mexicana en el Ángel de la Independencia dejaron cuatro personas fallecidas. Este miércoles, el Gobierno de la Ciudad de México informó un hombre que permanecía como desconocido ya fue identificado, luego de que las autoridades difundieran una ficha con sus características para localizar a sus familiares.

El caso ocurrió tras las celebraciones por el encuentro entre México y Ecuador. En un primer momento, las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones para identificar al fallecido y contactar a sus familiares.

El Puesto de Mando del Sector Salud de la CDMX confirmó que el hombre fallecido durante los festejos en el Ángel de la Independencia ya fue identificado.

📢 Puesto de Mando del Sector Salud de la CDMX Informa:



Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para… pic.twitter.com/sX0MC3qnex — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 2, 2026

A través de un comunicado, las autoridades señalaron que la difusión de la ficha informativa permitió avanzar en la localización de sus familiares.

En el mismo mensaje, el Gobierno de la Ciudad de México expresó sus condolencias a la familia y a los seres queridos del hombre fallecido.

Además, reiteró que brindará el apoyo necesario a sus familiares tras lo ocurrido durante los festejos por el partido de la Selección Mexicana.

Con esta actualización, las autoridades dieron por concluida la búsqueda.

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