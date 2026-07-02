Autoridades buscan identificar a hombre que murió durante festejos por el triunfo de México en CDMX

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Foto: Cuartoscuro | @SSaludCdMx | Ilustrativa

Un hombre que murió durante los festejos en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, tras el triunfo de la Selección Mexicana permanece como desconocida, confirmaron las autoridades de capitalinas.

A través de sus redes sociales oficiales, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México compartió algunas características a fin de encontrar a familiares de la víctima.

📢 Ayúdanos a identificarlo.



Solicitamos el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de un hombre que lamentablemente perdió la vida durante los festejos en Paseo de la Reforma.



Si tienes información que pueda ayudar, comunícate a LOCATEL ☎️ 55 56 58 11 11.



🤝… pic.twitter.com/ZiGgRutBl2 — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) July 1, 2026

¿Qué se sabe del hombre que murió en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana?

De acuerdo con la dependencia capitalina, el hombre que murió tras el partido entre México y Ecuador tendría, aproximadamente, 25 años.

Entre las características de la víctima que, hasta el momento, no ha podido ser identificada se encuentran:

Complexión: Media/delgada

Tez: Morena clara/mestiza

Cabello: Negro, lacio, corto-medio, despeinado

Cejas: Pobladas, negras

Vello facial: Barba y bigote incipientes (candado ligero)

Lunares: Uno visible en mejilla derecha (junto a comisura labial); otro en abdomen superior derecho

Además, las autoridades destacaron que entre las señas particulares de la víctima se encuentran algunos tatuajes:

En el abdomen bajo el ombligo: un tatuaje de araña en trazo gris/sombreado, estilo realista

Al costado derecho, cerca del hombro/clavícula: un tatuaje cuyo diseño no ha sido identificado con claridad

Saldo rojo en festejos tras el triunfo de México contra Ecuador

Los festejos por el triunfo del conjunto tricolor terminaron en saldo rojo. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó la muerte de tres personas en calles aledañas a Paseo de la Reforma.

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