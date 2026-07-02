Fiscalía CDMX indaga las cuatro muertes ocurridas durante festejos por el México-Ecuador

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Fiscalía investiga muertes tras festejos por el México-Ecuador. Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que inició cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas registrado durante y después de los festejos por el partido entre México y Ecuador, ocurridos la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.

La institución señaló que los hechos ocurrieron en tres puntos distintos de la alcaldía Cuauhtémoc y que ya se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer cada caso.

La Fiscalía CDMX inició cuatro carpetas de investigación por el fallecimiento de cuatro personas registrado durante y después de los festejos por el partido México-Ecuador, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia.



De manera preliminar, tres de los casos habrían… pic.twitter.com/8xx8rt9tEt — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 2, 2026

Tres hechos distintos dejaron cuatro personas fallecidas

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, el primer caso ocurrió en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma, donde una mujer perdió la vida.

En un segundo hecho, registrado en las calles Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez, dos personas fallecieron presuntamente tras quedar atrapadas por la concentración masiva de asistentes durante los festejos.

El tercer caso ocurrió en Río Lerma y Río Tíber, colonia Cuauhtémoc, donde un hombre, aún sin identificar, fue atendido por servicios de emergencia tras presentar una posible intoxicación, aunque posteriormente perdió la vida.

Fiscalía busca identificar a una de las víctimas

La Fiscalía informó que la cuarta víctima permanece sin identificar. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, de complexión media-delgada, tez morena clara, cabello negro y barba incipiente.

Como señas particulares, presenta los tatuajes “Lia Renata” en el costado derecho, una araña debajo del ombligo del lado izquierdo y otro tatuaje cerca de la clavícula derecha, además de un lunar en la mejilla derecha.

La institución pidió el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares.

Peritajes y videograbaciones forman parte de la investigación

La FGJCDMX informó que personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación realiza el levantamiento de indicios, análisis de videograbaciones, revisión de expedientes clínicos y entrevistas para determinar la mecánica de los hechos.

Asimismo, precisó que los dictámenes periciales sobre las causas de muerte aún se encuentran en proceso, por lo que las investigaciones continúan de manera independiente para cada uno de los tres eventos registrados.

La Fiscalía expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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