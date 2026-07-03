Un viernes con ambiente cálido, lluvias fuertes y posible granizo

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Lluvias fuertes y granizo pegarán en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

Este viernes 3 de julio, la Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo nublado por la tarde, con chubascos, lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y probable caída de granizo.

Durante la mañana, se espera cielo parcialmente nublado a medio nublado, con ambiente fresco en la región. Por la tarde, el ambiente será templado, pero aumentará la nubosidad y el potencial de lluvia.

Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/WuVl71FvgX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 3, 2026

Lluvias fuertes y granizo en CDMX y Edomex

Las lluvias fuertes podrían acumular de 25 a 50 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México, principalmente durante la tarde de este viernes.

Además, se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones al salir, sobre todo en zonas con encharcamientos o vialidades afectadas por lluvia.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima se ubicará entre 24 y 26 °C.

Clima en Toluca este viernes 3 de julio

Para Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

El pronóstico también contempla cielo medio nublado por la mañana y aumento de nubosidad por la tarde, con posibilidad de chubascos y lluvias fuertes en zonas del norte y centro del Estado de México.

Viento con rachas de hasta 40 km/h

El viento será del este y noreste, con velocidades de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la región.

Las condiciones de lluvia, granizo y viento podrían presentarse durante la tarde, por lo que se recomienda mantenerse atento al clima antes de salir.

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