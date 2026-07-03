“Llegarán sin contratiempos”: CDMX garantiza transporte público para el México vs. Inglaterra

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Fotos: Cuartoscuro

La Ciudad de México alista un operativo especial de movilidad para el partido México vs. Inglaterra, correspondiente al Mundial 2026. El director general del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, aseguró que el Tren Ligero y los Trolebuses están preparados para atender la alta demanda de aficionados y garantizó que el sistema funcionará sin contratiempos.

El funcionario afirmó que, hasta ahora, no se ha registrado ningún incidente en el sistema de transporte eléctrico pese al incremento de usuarios durante la Copa del Mundo.

Tren Ligero tendrá espera máxima de 6 minutos

Martín López Delgado informó que el Tren Ligero operará con una frecuencia que no superará los 6 minutos durante la jornada del domingo, cuando miles de aficionados se trasladen al estadio.

Reconoció que al término de los partidos se presentan momentos de saturación debido a que los asistentes salen al mismo tiempo, aunque señaló que se trata de una situación temporal.

“No hemos tenido incidentes. Lo que sí hemos tenido es que, como la gente sale toda al mismo tiempo, se satura de manera momentánea el Tren Ligero”, explicó.

Habrá servicios especiales para el Mundial 2026

El titular del STE aseguró que la estrategia de movilidad involucra a todos los organismos de transporte de la capital.

Además del Tren Ligero y los Trolebuses, también participarán:

Metro

Metrobús

RTP

Todos implementarán servicios especiales para facilitar el traslado de los asistentes al encuentro entre México e Inglaterra.

Autoridades piden confiar en el transporte público

López Delgado sostuvo que las personas podrán llegar al estadio sin mayores complicaciones, independientemente del sistema de transporte que elijan.

“Está garantizada toda la movilidad con la participación de todos los organismos… la gente puede confiar en que va a llegar al estadio sin ningún contratiempo”, afirmó.

El operativo especial busca agilizar los traslados antes y después del partido, considerado uno de los de mayor asistencia en la capital durante el Mundial 2026.

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