Promulgan la Ley de Cuidados en CDMX; quiénes se beneficiarán y cómo funciona

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Promulgan la Ley de Cuidados de la CDMX. Foto: Cuartoscuro

Cuidar a un adulto mayor, a un hijo pequeño, a una persona con discapacidad o a un familiar enfermo dejará de ser visto únicamente como una responsabilidad de las familias. Con la promulgación de la Ley de Cuidados, la Ciudad de México busca que esas tareas también sean respaldadas por el Gobierno mediante servicios, infraestructura y programas especializados.

La nueva legislación convierte a la capital en la segunda entidad del país, después de Jalisco, en contar con un marco legal de este tipo. Su objetivo es que el cuidado deje de recaer casi por completo en las mujeres y se convierta en una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, la comunidad y hasta el sector privado.

La #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, promulgó la Ley de Cuidados de la Ciudad de México, cuya aprobación fue por unanimidad en el Congreso de la capital.



Comentó que, si bien se deben de resolver aún otras problemáticas, con esta ley se busca garantizar tiempo para vivir,… pic.twitter.com/ic7ABcSqxK — SECTEI CDMX (@SECTEI_CDMX) July 2, 2026

Si cuidas o necesitas cuidados, esto es lo que cambia con la nueva ley

La Ley de Cuidados reconoce por primera vez tres derechos que ahora deberán ser garantizados por las autoridades:

El derecho a cuidar , para que quienes realizan estas labores tengan mejores condiciones y acceso a capacitación.

, para que quienes realizan estas labores tengan mejores condiciones y acceso a capacitación. El derecho a ser cuidado , mediante servicios y apoyos para personas que requieren asistencia diaria.

, mediante servicios y apoyos para personas que requieren asistencia diaria. El derecho al autocuidado, para que quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar a otros también puedan descansar, atender su salud y tener tiempo para sí mismos.

En la práctica, la intención es que miles de personas ya no tengan que enfrentar solas esta responsabilidad.

¿Quiénes podrán beneficiarse del Sistema Público de Cuidados?

La nueva red está pensada para atender tanto a quienes requieren apoyo como a quienes diariamente realizan estas labores.

Entre los principales beneficiarios están:

Niñas, niños y adolescentes .

. Personas adultas mayores .

. Personas con discapacidad .

. Personas con enfermedades o en situación de dependencia.

o en situación de dependencia. Personas cuidadoras, ya sea que reciban un salario o que realicen estas tareas dentro de su familia.

Uno de los cambios más relevantes es que el trabajo de cuidados deja de ser considerado una actividad “invisible” para convertirse en una política pública que deberá recibir apoyo institucional.

Así funcionará la red de cuidados que prepara la CDMX

La ley contempla que distintas dependencias trabajen de manera coordinada para ampliar la oferta de servicios relacionados con los cuidados.

Entre las acciones previstas están la creación de más centros de atención, estancias infantiles, redes comunitarias y espacios de apoyo, además de programas para capacitar y certificar oficialmente a personas cuidadoras.

También se busca que quienes dedican gran parte de su tiempo a cuidar familiares puedan acceder a momentos de descanso y bienestar, algo que hasta ahora pocas veces había sido considerado dentro de las políticas públicas.

El siguiente reto será convertir la ley en una realidad

Durante la promulgación, la jefa de Gobierno reconoció que el verdadero desafío comenzará con la implementación del sistema y la ampliación de la infraestructura necesaria para atender a millones de personas.

Explicó que uno de los objetivos es liberar tiempo para que muchas mujeres puedan estudiar, trabajar, emprender o simplemente descansar, ya que históricamente han asumido la mayor parte de las labores de cuidado sin recibir apoyo suficiente.

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