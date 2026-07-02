Aparece grieta de más de 100 metros en la Gustavo A. Madero y pone en riesgo a adultos mayores

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Grieta en la Gustavo A. Madero. Foto: Agustín Velasco.

Una grieta de más de 100 metros de longitud apareció este miércoles, 1 de julio, sobre la avenida 510, a la altura de la avenida José Loreto Fabela, en la colonia San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México (CDMX).

Aparece enorme grieta en la Gustavo A. Madero

La grieta, que se encuentra entre el Bosque de Aragón y el Zoológico de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, abarca el carril derecho de la avenida José Loreto Fabela.

De acuerdo con los primeros reportes, la falla en el pavimento provocó también la ruptura de una tubería, lo que derivó en una fuga de agua.

Vecinos de la zona enfatizaron el riesgo que representa la grieta, principalmente para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, pues en el lugar se encuentra una sucursal del Banco Bienestar.

“Es una sorpresa, no sé qué haya pasado, si tembló. Porque es algo muy raro, tuvimos que caminar hasta la esquina porque pusieron el cordón y no sabíamos qué fue lo que pasó”, comenta Enrique Álvarez, vecino de la colonia Romero Rubio.

Autoridades capitalinas informan que repararon la fuga de agua

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX informó que ya repararon la tubería y fuga de agua que fue provocada por la grieta que apareció este miércoles.

Sin embargo, los trabajos para tapar el hundimiento en la alcaldía Gustavo A. Madero aún no han iniciado.

“No hay ninguna persona que nos esté comunicando. Sería que las autoridades, lo más pronto posible, pudieran arreglarlo para que esto sea factible para todos nosotros”, dijo Norma Espinal, vecina de la colonia Romero Rubio.

Mientras que Rocío Villagrana, vecina de la colonia San Juan de Aragón, denuncia que esta grieta en realidad se abrió desde hace tres días: “Esto ya tiene tres días, se abrió en la 510, pero a raíz de eso supongo que se aflojó el pavimento y ahorita ya tenemos restringido un carril y es prioridad que esté funcionando”.

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