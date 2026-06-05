Lluvias fuertes y granizo volverán este viernes a CDMX

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Lluvias fuertes, tormentas eléctricas y granizo en CDMX. FOTO: Archivo

La Ciudad de México y el Estado de México enfrentarán nuevamente lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo durante este viernes 5 de junio, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las precipitaciones podrían alcanzar entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, principalmente durante la tarde y noche.

Durante la mañana se espera un ambiente fresco, con cielo de nublado a medio nublado. Sin embargo, conforme avance el día aumentará la nubosidad y se incrementará la probabilidad de lluvias en ambas entidades, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Las autoridades prevén que las condiciones más intensas se presenten durante la tarde, cuando el ambiente será cálido y se desarrollen nubes de tormenta sobre el Valle de México.

Las lluvias puntuales fuertes podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad en vialidades y afectaciones en zonas con drenaje insuficiente. Además, las tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13 a 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 23 y 25 °C.

Temperaturas y viento para este viernes 5 de junio

Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 19 a 21 °C.

También se prevé viento de dirección variable de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar entre 30 y 50 km/h en distintas zonas del Valle de México.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas ante la posibilidad de lluvias intensas durante la tarde y noche.

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