Obras del Metro CDMX dejan riesgos para usuarios y amplían cierre en Línea 2

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Obras del Metro CDMX generan riesgos para usuarios. Foto: Cuartoscuro

Las obras de modernización que se realizan en la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México han generado molestias y preocupaciones entre usuarios, quienes denuncian condiciones de riesgo al transitar por estaciones intervenidas y retrasos derivados de la suspensión parcial del servicio.

Mientras continúan los trabajos rumbo a la modernización de la infraestructura y proyectos vinculados con el Mundial de 2026, pasajeros señalan falta de señalización, áreas oscuras y presencia de materiales de construcción en zonas de paso.

Obras del Metro Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Usuarios denuncian riesgos en estaciones por trabajos de construcción

Miles de personas que utilizan diariamente la Línea 2 deben atravesar áreas donde se desarrollan trabajos de remodelación que, según los testimonios recabados, presentan condiciones que podrían representar un riesgo.

Entre las principales quejas destacan la presencia de cables expuestos, materiales de construcción en los pasillos y la falta de señalización para advertir sobre desniveles o zonas de peligro.

Usuarios consultados señalaron que existe preocupación por posibles accidentes debido a las condiciones en las que actualmente operan algunas estaciones intervenidas.

“Lo cierto es que no hay ningún señalamiento, estamos expuestos”, comentó un usuario del Metro.

Obras del Metro Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Extienden suspensión del servicio entre Xola y Pino Suárez

Como parte de las obras, el Metro mantuvo suspendido el servicio en el tramo comprendido entre Xola y Pino Suárez, medida que fue ampliada hasta el próximo 6 de junio.

Para atender a los pasajeros, unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) brindan servicio de apoyo; sin embargo, usuarios reportaron largas filas y mayores tiempos de traslado.

Algunas personas aseguraron que recorridos que normalmente toman pocos minutos ahora pueden duplicar su duración debido al tráfico vehicular y a los transbordos obligados.

“Como una hora”, respondió una usuaria al ser cuestionada sobre el tiempo adicional que le toma llegar a su destino.

Obras del Metro Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores realizan labores en estructuras elevadas

Durante un recorrido por la zona de obras sobre Calzada de Tlalpan, se observaron cuadrillas de trabajadores, maquinaria pesada y grúas realizando labores para concluir diversos frentes de construcción.

Entre los trabajos destacan intervenciones en la estación Chabacano y la construcción de segmentos de infraestructura elevada.

Asimismo, se reportó la presencia de trabajadores realizando labores en altura, situación que generó cuestionamientos entre algunos usuarios sobre las medidas de seguridad implementadas en el sitio.

Obras del Metro Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Obras avanzan entre críticas y afectaciones a la movilidad

Las obras forman parte de los proyectos de rehabilitación y mejoramiento de la red de transporte de la capital; sin embargo, las afectaciones a la movilidad y las condiciones reportadas por usuarios han provocado críticas sobre la planeación y ejecución de los trabajos.

Mientras continúan las labores, miles de pasajeros deberán seguir utilizando rutas alternas y servicios de apoyo para completar sus trayectos diarios en uno de los corredores más utilizados del sistema de transporte de la Ciudad de México.

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