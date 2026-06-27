Lluvias fuertes y posible granizo afectarán CDMX

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CDMX y Edomex tendrán lluvias fuertes, posible granizo. FOTO: Archivo

Durante la mañana de este sábado 27 de junio, se espera un ambiente fresco a templado en la Ciudad de México y el Estado de México, mientras que en las zonas altas persistirán condiciones de frío con posibilidad de bancos de niebla, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Por la tarde, el ambiente cambiará a cálido, aunque el cielo permanecerá de medio nublado a nublado. Además, se prevén lluvias fuertes en la CDMX y en el norte y oeste del Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las autoridades pronostican lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros en 24 horas, principalmente en la Ciudad de México y en el norte y oeste del Estado de México.

☔️🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas⬇️ pic.twitter.com/pDYVT1cG6v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 27, 2026

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, condiciones que pueden generar encharcamientos, reducción de la visibilidad y afectaciones en la movilidad.

En cuanto a las temperaturas, la Ciudad de México registrará una mínima de 13 a 15 °C y una máxima de 24 a 26 °C, mientras que el viento será de componente este, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Las condiciones meteorológicas podrían variar durante el día, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas.

Recomendaciones ante las lluvias en CDMX y Edomex:

Lleva paraguas o impermeable si vas a salir

si vas a salir Considera salir con tiempo extra , ya que la lluvia puede afectar el tránsito

, ya que la lluvia puede afectar el tránsito Evita cruzar calles o avenidas inundadas

Mantente alejado de árboles, postes y estructuras metálicas durante una tormenta eléctrica

durante una tormenta eléctrica Si conduces, reduce la velocidad y aumenta la distancia con otros vehículos

y aumenta la distancia con otros vehículos Permanece atento a los avisos de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional

Si observas caída de granizo , busca refugio en un lugar seguro y evita permanecer al aire libre

, busca refugio en un lugar seguro y evita permanecer al aire libre Mantén limpios los desagües y coladeras cercanos a tu vivienda para facilitar el flujo del agua

cercanos a tu vivienda para facilitar el flujo del agua En caso de emergencia, sigue las indicaciones de las autoridades locales y evita zonas de riesgo

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