Lluvias incrementan en intensidad este domingo por onda tropical 3, advierte SMN; estados en los que lloverá

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Lluvias incrementan este domingo por onda tropical 3. Foto: Cuartoscuro

Como lo informó el Servicio Metereológico Nacional (SMN), para este domingo 31 de mayo, las lluvias incrementarán en su intensidad, en especial en el sureste del país, como parte de la onda tropical 3, así como una circulación ciclónica en niveles medios y altos.

Sin embargo, las altas temperaturas continuarán debido a la onda de calor que afecta a 10 estados, en los que el termómetro podría alcanzar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este domingo 31 de mayo?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Coahuila

Zacatecas

San Luis Potosí

Morelos

Jalisco

Michoacán

Puebla

Veracruz

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Durango

Aguascalientes

Guanajuato

Colima

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Nuevo León

Nayarit

Estado de México

Tlaxcala

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sinaloa

Tamaulipas

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este domingo 31 de mayo?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Colima y Michoacán 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

Temperaturas mínimas esperadas:

-5 a 0 °C: zonas serranas de Durango

zonas serranas de Durango 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Baja California y Chihuahua

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Chihuahua y Durango

: Coahuila, Chihuahua y Durango Viento de 40 a 60 km/h : Zacatecas y San Luis Potosí

: Zacatecas y San Luis Potosí Viento de 30 a 50 km/h : Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México

: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California; con mar de fondo , en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California; , en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 24 a 26 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, calor y probabilidad de lluvia. Temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 28 a 30 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

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