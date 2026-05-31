ASSA mantiene diálogo con Aeroméxico mientras se acerca la fecha límite de huelga

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Aeromexico. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que continúa la negociación de la Revisión Contractual y Salarial 2026 con Aeroméxico, a unas horas del emplazamiento a huelga previsto para el primer minuto del próximo 1 de junio.

Durante una asamblea, la dirigencia sindical presentó a los sobrecargos una actualización de la propuesta formulada por la aerolínea, la cual incluye nuevos elementos para alcanzar un acuerdo entre ambas partes.

Aeroméxico propone revisión para 2026 y 2027

De acuerdo con ASSA, la oferta más reciente de la empresa incorpora una revisión bianual que contempla aspectos laborales y salariales correspondientes a 2026 y 2027.

Tras la reunión, los representantes sindicales retomaron las mesas de negociación con Aeroméxico para buscar consensos que permitan atender las demandas del gremio y evitar una eventual suspensión de actividades.

Comunicado sobre el proceso de Revisión Contractual y Salarial 2026 con Aeroméxico. pic.twitter.com/cBeiHv3hiN — ASSA (@ASSA_MX) May 30, 2026

Además, se tiene prevista una audiencia con la autoridad laboral como parte del proceso de conciliación que se mantiene en curso.

Sobrecargos votarán el rumbo de la negociación

La asamblea fue declarada en receso y reanudará sus trabajos este sábado a las 9:00 horas.

Será entonces cuando las y los sobrecargos conozcan el resultado de las conversaciones y definan mediante votación una de tres posibles rutas:

Aprobar una propuesta que permita conjurar la huelga.

Autorizar una prórroga para continuar las negociaciones.

Ratificar el emplazamiento a huelga.

La decisión será clave para determinar si las operaciones de la aerolínea continúan con normalidad o si el conflicto laboral escala en los próximos días.

ASSA busca acuerdo antes del 1 de junio

El sindicato reconoció la preocupación que la situación puede generar entre los pasajeros que utilizan diariamente el transporte aéreo.

Por ello, reiteró que su principal objetivo es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y la negociación, privilegiando una solución que beneficie tanto a los trabajadores como a la empresa y a los usuarios.

ASSA destacó que los sobrecargos desempeñan una función esencial en la seguridad, atención y operación de los vuelos, por lo que insistió en la necesidad de avanzar hacia condiciones laborales justas para el gremio.

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