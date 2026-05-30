Sheinbaum entrega primera fase de remodelación del AICM

GENERANDO AUDIO...

Gobierno entrega obras de modernización en terminales del AICM Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de la primera fase de la remodelación del AICM, que representó una inversión de 6 mil 500 millones de pesos para modernizar las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México.

“Es un compromiso más cumplido”, expresó la titular del Ejecutivo al referirse a la conclusión de la primera etapa del proyecto de modernización.

Remodelación del AICM incluye mejoras en Terminales 1 y 2

El director general del Grupo Aeroportuario Marina y del AICM, almirante Juan José Padilla Olmos, la remodelación forma parte de un paquete de 106 obras divididas en distintas etapas.

Los trabajos realizados incluyeron mejoras en salas de última espera, áreas de Migración y Aduanas, salas de reclamo de equipaje, sanitarios, sistemas de drenaje, pasillos ambulatorios, fachadas y vialidades dentro de las instalaciones aeroportuarias.

La modernización del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México representa una inversión en conectividad, competitividad y servicio para quienes visitan nuestro país.



Fue un gusto acompañar a nuestra Presidenta, la Dra. @Claudiashein en la inauguración de la… pic.twitter.com/aUaocwBPbY — Sergio Salomón (@SergioSalomonC) May 30, 2026

Aeropuerto Benito Juárez aumentará capacidad operativa

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez contará con capacidad para realizar hasta 46 operaciones por hora a partir del 1 de junio.

Se incorporaron nuevos servicios especializados como el Sistema Integral de Gestión Aeroportuaria (SIGA), automatizado bajo estándares de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

También fueron habilitados los nuevos rodajes de salida rápida D1 y D2, un sistema de protección antidrones y una nueva red de Wi-Fi gratuito con mayor velocidad y cobertura para los usuarios.

El @AICM_mx se moderniza para estar a la altura de las necesidades de los viajeros.



Se rehabilitaron instalaciones clave para garantizar la seguridad y funcionalidad de los 45 millones de pasajeros que transitan al año. Frente a los viejos intentos de privatización y abandono,… pic.twitter.com/7LiBfIqLDA — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 30, 2026

Modernización del AICM rumbo al Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, señaló que el aeropuerto representa una de las principales puertas de entrada al país y tendrá un papel relevante durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol de 2026.

Indicó que el aeropuerto registra alrededor de 300 mil vuelos al año y atiende hasta 200 mil pasajeros diarios, por lo que las mejoras permitirán fortalecer la conectividad aérea de la capital.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.