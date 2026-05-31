Con Calderón y Fox, figuras del PAN cierran filas con Maru Campos durante acto en Chihuahua

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Foto: Cuartoscuro

Con la presencia de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, el Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas este sábado con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien respaldó ante un posible juicio político.

Desde hace algunas semanas, la mandataria estatal mantiene un desencuentro con el Gobierno federal por la presencia de cuatro agentes de la CIA en un operativo contra narcolaboratorios en la Sierra Tarahumara, por lo que además Morena busca su destitución.

¡Todo México está con @MaruCampos_G! 🇲🇽



Estamos en Chihuahua apoyando a una gobernadora valiente que cuida y protege la vida de las familias, una gobernadora que no pacta con criminales. 💪🏼



Siempre defenderemos a la Patria, la familia y la libertad, aunque eso implique combatir… pic.twitter.com/BxGwoiampp — Acción Nacional (@AccionNacional) May 30, 2026

Figuras del PAN respaldan a Maru Campos

Este sábado, el Centro de Convenciones de Chihuahua se llenó de militantes, simpatizantes y personalidades panistas en un evento para respaldar a la gobernadora Maru Campos, quien también participó en el acto que tuvo la consigna de #YoConMaru.

Mientras que, horas antes, simpatizantes encabezados por el exfiscal chihuahuense, César Jáuregui Robles, quien renunció debido al caso CIA, realizaron una manifestación que partió del estacionamiento de la Ciudad Deportiva hasta el Centro de Convenciones, donde personalidades del blanquiazul se pronunciaron contra la carpeta que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra la gobernadora.

“Con todos mis errores y limitaciones, fue la decisión correcta”, destacó Calderón Hinojosa defendiendo el inicio de la guerra contra el narcotráfico, donde se dirigió a la mandataria, a quien dijo “Tú, Maru, has defendido a las familias arriesgándote tu misma, lo has hecho con valentía, has combatido a la delincuencia y, digan lo que digan, Maru, has hecho lo correcto, por eso estamos todos contigo”, concluyendo con que “lo que México exige son más Marus Campos y menos Rochas Moyas”.

Mientras que, por su parte, Vicente Fox se pronunció por el futuro político del país, a la vez que criticó que el partido oficialista “ya llevan 90 cambios constitucionales solo para volverse autócratas y en esa dictadura perfecta del pasado”, dejando a los panistas una tarea: “Tenemos que trabajar fuerte para rescatar el 2027; es nuestro primer paso, a sacudirnos a este gobierno que no ha hecho honor a lo que representa”.

Aparte de los expresidentes, quienes fueron ovacionados por los asistentes, también participaron en el mitin:

Kenia López : presidenta de la Cámara de Diputados

: presidenta de la Cámara de Diputados Xóchitl Gálvez : ex candidata presidencial

: ex candidata presidencial Santiago Creel : ex secretario de Gobernación

: ex secretario de Gobernación Mauricio Kuri : Gobernador de Querétaro

: Gobernador de Querétaro Ricardo Anaya : coordinador del PAN en el Senado

: coordinador del PAN en el Senado Jorge Romero : dirigente nacional del PAN

: dirigente nacional del PAN Marko Cortés: expresidente del PAN

Toda vez que, además de la presencia de Calderón, Fox y Gálvez, lo que abrió la conversación durante el evento fue la playera de Jorge Romero, con la leyenda #YoConMaru, respaldando a la mandataria y rechazando el caso en su contra, que calificaron de persecución política.

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