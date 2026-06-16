Lluvias intensas ponen en alerta a varios estados por 4 días; emiten recomendaciones por riesgo de inundaciones

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Lluvias intensas en los próximos días en México. Foto: Cuartoscuro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las próximas horas y, al menos, hasta el viernes 19 de junio se prevén lluvias de distinta intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, vientos fuertes y bancos de niebla en varios estados de la República.

Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones preventivas para la población.

Pronóstico para hoy 16 de junio

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el este de Nuevo León y en el norte y noreste de Tamaulipas.

Además, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en:

Este de Sinaloa

Oeste de Durango

Norte y este de San Luis Potosí

Centro y sur de Chiapas

El SMN también pronosticó intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en diversas entidades del país, entre ellas:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Asimismo, se prevén intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en:

Baja California

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Guanajuato

Aguascalientes

Tabasco

En tanto, habrá lluvias aisladas menores a 5 milímetros en:

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico para el miércoles 17 de junio

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Chubascos (5 a 25 mm):

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Guerrero

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California Sur

Coahuila

Jalisco

Colima

Pronóstico para el jueves 18 de junio

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Chubascos (5 a 25 mm):

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Aguascalientes

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Tamaulipas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Pronóstico para el viernes 19 de junio

Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):

Chihuahua

Sinaloa

Durango

Nuevo León

Oaxaca

Chiapas

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Sonora

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Coahuila

Tamaulipas

Veracruz

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Chubascos (5 a 25 mm):

Tabasco

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Campeche

Yucatán

Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia durante el periodo destacan Chiapas (miércoles), así como Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas (viernes), donde se prevén precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros.

Recomendaciones de Protección Civil por lluvias intensas

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

También se prevén rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, además de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y vialidades urbanas.

Ante estas condiciones, los consejos estatales y municipales de Protección Civil mantienen activos sus protocolos de atención a la población y realizan labores preventivas como limpieza de alcantarillas, poda de árboles y difusión de información de riesgo.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

No cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua

Evitar transitar por zonas inundadas

Conducir con precaución, encender luces y reducir la velocidad

Mantener mayor distancia entre vehículos

Asegurar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento

Limpiar desagües, coladeras y alcantarillas

Consultar únicamente información difundida por canales oficiales

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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