Lluvias intensas ponen en alerta a varios estados por 4 días; emiten recomendaciones por riesgo de inundaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante las próximas horas y, al menos, hasta el viernes 19 de junio se prevén lluvias de distinta intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, vientos fuertes y bancos de niebla en varios estados de la República.
Ante estas condiciones, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió recomendaciones preventivas para la población.
Pronóstico para hoy 16 de junio
De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulaciones de entre 75 y 150 milímetros, en el este de Nuevo León y en el norte y noreste de Tamaulipas.
Además, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en:
- Este de Sinaloa
- Oeste de Durango
- Norte y este de San Luis Potosí
- Centro y sur de Chiapas
El SMN también pronosticó intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en diversas entidades del país, entre ellas:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Asimismo, se prevén intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Tabasco
En tanto, habrá lluvias aisladas menores a 5 milímetros en:
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico para el miércoles 17 de junio
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Oaxaca
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
Chubascos (5 a 25 mm):
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Ciudad de México
- Morelos
- Guerrero
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California Sur
- Coahuila
- Jalisco
- Colima
Pronóstico para el jueves 18 de junio
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos (5 a 25 mm):
- Sonora
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Guerrero
- Aguascalientes
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Tamaulipas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Pronóstico para el viernes 19 de junio
Lluvias fuertes a muy fuertes (50 a 75 mm):
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- Nuevo León
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias fuertes (25 a 50 mm):
- Sonora
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Coahuila
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
Chubascos (5 a 25 mm):
- Tabasco
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Campeche
- Yucatán
Entre las entidades con mayores acumulados de lluvia durante el periodo destacan Chiapas (miércoles), así como Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas (viernes), donde se prevén precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros.
Recomendaciones de Protección Civil por lluvias intensas
Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de encharcamientos e inundaciones.
También se prevén rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, además de bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en carreteras y vialidades urbanas.
Ante estas condiciones, los consejos estatales y municipales de Protección Civil mantienen activos sus protocolos de atención a la población y realizan labores preventivas como limpieza de alcantarillas, poda de árboles y difusión de información de riesgo.
Entre las recomendaciones emitidas destacan:
- No cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua
- Evitar transitar por zonas inundadas
- Conducir con precaución, encender luces y reducir la velocidad
- Mantener mayor distancia entre vehículos
- Asegurar objetos en exteriores que puedan ser desplazados por el viento
- Limpiar desagües, coladeras y alcantarillas
- Consultar únicamente información difundida por canales oficiales
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil en cada entidad.
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