Onda tropical 7 provocará lluvias en todos los estados para este lunes, advierte Metereológico

GENERANDO AUDIO...

Semana inicia con lluvias en los 32 estados por onda tropical 7. Foto: Cuartoscuro

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias a lo largo de este lunes 15 de junio, como parte de los efectos de la onda tropical 7. El informe indica que las precipitaciones alcanzarán hasta puntuales intensas.

A su vez, el Metereológico Nacional añadió que la onda de calor tendrá efectos en cuatro estados, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C en este inicio de semana.

¿Dónde lloverá este lunes 15 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chihuahua

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Nayarit

Jalisco

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Guerrero

Veracruz

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Morelos

Ciudad de México

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 15 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa

: Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Zacatecas y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Veracruz, Estado de México, Puebla e Hidalgo

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua

: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua Viento de 30 a 50 km/h : Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura con mar de fondo: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo

Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.