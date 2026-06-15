Onda tropical 7 provocará lluvias en todos los estados para este lunes, advierte Metereológico
Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, todos los estados de la República Mexicana tendrán lluvias a lo largo de este lunes 15 de junio, como parte de los efectos de la onda tropical 7. El informe indica que las precipitaciones alcanzarán hasta puntuales intensas.
A su vez, el Metereológico Nacional añadió que la onda de calor tendrá efectos en cuatro estados, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C en este inicio de semana.
¿Dónde lloverá este lunes 15 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chihuahua
- Sinaloa
- Durango
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Nayarit
- Jalisco
- Aguascalientes
- Hidalgo
- Estado de México
- Guerrero
- Veracruz
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California Sur
- Colima
- Michoacán
- Morelos
- Ciudad de México
- Guanajuato
- Querétaro
- Tlaxcala
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 15 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Zacatecas y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Veracruz, Estado de México, Puebla e Hidalgo
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua
- Viento de 30 a 50 km/h: Durango, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura con mar de fondo: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 10 a 12 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h
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