Los 32 estados tendrán lluvias este martes; estos serán los más afectados, según Meteorológico

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Lluvias en todo el país para este martes 16 de junio. Foto: Cuartoscuro

Como lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, los 32 estados de la República Mexicana mantendrán lluvias a lo largo de este martes 16 de junio, como parte de varios factores, entre los que se encuentran la onda tropical 7, una circulación anticiclónica, así como un sistema frontal y canales de baja presión.

Por ello, las precipitaciones irán desde ligeras hasta intensas. Además, de acuerdo con el Meteorológico, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

No obstante, las altas temperaturas continúan afectando ciertos estados del país. Debido a ello, este martes 16 de junio, varios estados oscilarán entre 35 a 45 °C e, incluso, en Baja California podrían superar este pronóstico.

¿Dónde lloverá este martes 16 de junio?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Chiapas

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Guanajuato

Aguascalientes

Tabasco

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 16 de junio?

Temperaturas máximas esperadas:

Superiores a 45 °C: Baja California

Baja California 40 a 45 °C : Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero

: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla y Michoacán

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca

: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca Viento de 30 a 50 km/h : Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo; con mar de fondo en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h

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