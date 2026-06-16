Los 32 estados tendrán lluvias este martes; estos serán los más afectados, según Meteorológico
Como lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, los 32 estados de la República Mexicana mantendrán lluvias a lo largo de este martes 16 de junio, como parte de varios factores, entre los que se encuentran la onda tropical 7, una circulación anticiclónica, así como un sistema frontal y canales de baja presión.
Por ello, las precipitaciones irán desde ligeras hasta intensas. Además, de acuerdo con el Meteorológico, las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
No obstante, las altas temperaturas continúan afectando ciertos estados del país. Debido a ello, este martes 16 de junio, varios estados oscilarán entre 35 a 45 °C e, incluso, en Baja California podrían superar este pronóstico.
¿Dónde lloverá este martes 16 de junio?
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Sinaloa
- Durango
- San Luis Potosí
- Chiapas
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Baja California
- Baja California Sur
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Guanajuato
- Aguascalientes
- Tabasco
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 16 de junio?
Temperaturas máximas esperadas:
- Superiores a 45 °C: Baja California
- 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero
- 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Nayarit, Jalisco, Colima, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Puebla y Michoacán
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua y Oaxaca
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo; con mar de fondo en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 22 a 24 °C, con ambiente fresco por la mañana. Se estiman lluvias fuertes con posibilidad de descargas eléctricas.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ligero calor y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 26 a 28 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h
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