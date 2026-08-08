Lluvias intensas pegarán en estos estados; alertan por inundaciones y deslaves
Las lluvias se harán presentes desde hoy y hasta el martes causando inundaciones y deslaves en varios estados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con las autoridades las precipitaciones serán causadas por varios fenómenos climatológicos como canales de baja presión, el monzón mexicano y la onda tropical 25.
¿Dónde habrá lluvias este sábado?
Para este sábado, autoridades pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:
- Sinaloa (centro y sur)
- Nayarit (sur)
Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:
- Sonora (este y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Durango (oeste)
- Jalisco (norte y oeste)
- Michoacán (norte)
- Estado de México (oeste)
- Veracruz (sur)
- Oaxaca (suroeste y noreste)
De igual manera, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:
- Baja California Sur (sur)
- Coahuila (sureste)
- Nuevo León (centro y sur)
- Tamaulipas (oeste y sur)
- Zacatecas (norte y sur)
- San Luis Potosí (este)
- Colima
- Ciudad de México
- Guerrero (centro y este)
- Puebla (norte)
- Tabasco (oeste y centro)
- Chiapas (norte y sur)
- Yucatán (norte y este)
Estados con lluvias fuertes del domingo al martes
Mientras que, para los siguientes días, el monzón mexicano prevalecerá en el noroeste de la República Mexicana, y junto a canales de baja presión sobre el interior del país generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.
Para el domingo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:
- Sinaloa (norte y centro)
- Durango (oeste y sur)
- Nayarit (este)
- Jalisco (norte)
Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan en partes de:
- Baja California Sur (sur)
- Sonora (sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Coahuila (sureste)
- Zacatecas (oeste y sur)
- Colima
- Michoacán (norte)
- Guanajuato (oeste y sur)
- Guerrero (norte y este)
- Estado de México (oeste y centro)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (norte)
- Campeche (centro y norte)
- Yucatán (sur).
Mientras que, para el lunes, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:
- Sonora (norte, este y sur)
- Chihuahua (suroeste)
- Sinaloa (norte, centro y sur)
- Durango (oeste y sur)
- Nayarit (este)
- Jalisco (norte y este).
De igual manera chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:
- Baja California Sur (sur)
- Zacatecas (oeste y sur)
- Aguascalientes (oeste)
- Colima
- Michoacán (norte)
- Guanajuato (sur)
- Estado de México (oeste y suroeste)
- Puebla (norte)
- Guerrero (norte y este)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Veracruz (sur)
- Tabasco (oeste)
- Chiapas (sur y este)
Finalmente, el martes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:
- Sonora (norte, este y sur)
- Chihuahua (oeste y suroeste)
- Jalisco (norte, centro y este)
- Oaxaca (norte y suroeste)
- Chiapas (sur)
- Veracruz (sur)
Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:
- Baja California
- Baja California Sur (sur)
- Sinaloa (centro y sur)
- Durango (oeste)
- Nayarit
- Michoacán (norte)
- Puebla (sureste)
- Guerrero (este)
- Tabasco (oeste)
- Campeche (centro y sur)
- Quintana Roo (centro y sur)
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