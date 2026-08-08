Lluvias intensas pegarán en estos estados; alertan por inundaciones y deslaves

| 13:48 | Alejandra Guzmán | Uno TV

Las lluvias se harán presentes desde hoy y hasta el martes causando inundaciones y deslaves en varios estados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con las autoridades las precipitaciones serán causadas por varios fenómenos climatológicos como canales de baja presión, el monzón mexicano y la onda tropical 25.

¿Dónde habrá lluvias este sábado?

Para este sábado, autoridades pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:

  • Sinaloa (centro y sur)
  • Nayarit (sur)

Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

  • Sonora (este y sur)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Durango (oeste)
  • Jalisco (norte y oeste)
  • Michoacán (norte)
  • Estado de México (oeste)
  • Veracruz (sur)
  • Oaxaca (suroeste y noreste)

De igual manera, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

  • Baja California Sur (sur)
  • Coahuila (sureste)
  • Nuevo León (centro y sur)
  • Tamaulipas (oeste y sur)
  • Zacatecas (norte y sur)
  • San Luis Potosí (este)
  • Colima
  • Ciudad de México
  • Guerrero (centro y este)
  • Puebla (norte)
  • Tabasco (oeste y centro)
  • Chiapas (norte y sur)
  • Yucatán (norte y este)

Estados con lluvias fuertes del domingo al martes

Mientras que, para los siguientes días, el monzón mexicano prevalecerá en el noroeste de la República Mexicana, y junto a canales de baja presión sobre el interior del país generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.

Para el domingo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:

  • Sinaloa (norte y centro)
  • Durango (oeste y sur)
  • Nayarit (este)
  • Jalisco (norte)

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan en partes de:

  • Baja California Sur (sur)
  • Sonora (sur)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Coahuila (sureste)
  • Zacatecas (oeste y sur)
  • Colima
  • Michoacán (norte)
  • Guanajuato (oeste y sur)
  • Guerrero (norte y este)
  • Estado de México (oeste y centro)
  • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Chiapas (norte)
  • Campeche (centro y norte)
  • Yucatán (sur).

Mientras que, para el lunes, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

  • Sonora (norte, este y sur)
  • Chihuahua (suroeste)
  • Sinaloa (norte, centro y sur)
  • Durango (oeste y sur)
  • Nayarit (este)
  • Jalisco (norte y este).

De igual manera chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

  • Baja California Sur (sur)
  • Zacatecas (oeste y sur)
  • Aguascalientes (oeste)
  • Colima
  • Michoacán (norte)
  • Guanajuato (sur)
  • Estado de México (oeste y suroeste)
  • Puebla (norte)
  • Guerrero (norte y este)
  • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Veracruz (sur)
  • Tabasco (oeste)
  • Chiapas (sur y este)

Finalmente, el martes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:

  • Sonora (norte, este y sur)
  • Chihuahua (oeste y suroeste)
  • Jalisco (norte, centro y este)
  • Oaxaca (norte y suroeste)
  • Chiapas (sur)
  • Veracruz (sur)

Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

  • Baja California
  • Baja California Sur (sur)
  • Sinaloa (centro y sur)
  • Durango (oeste)
  • Nayarit
  • Michoacán (norte)
  • Puebla (sureste)
  • Guerrero (este)
  • Tabasco (oeste)
  • Campeche (centro y sur)
  • Quintana Roo (centro y sur)

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