Lluvias intensas pegarán en estos estados; alertan por inundaciones y deslaves

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Las lluvias se harán presentes desde hoy y hasta el martes causando inundaciones y deslaves en varios estados, alertó el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo con las autoridades las precipitaciones serán causadas por varios fenómenos climatológicos como canales de baja presión, el monzón mexicano y la onda tropical 25.

¿Dónde habrá lluvias este sábado?

Para este sábado, autoridades pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas en zonas de:

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit (sur)

Así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

Sonora (este y sur)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Jalisco (norte y oeste)

Michoacán (norte)

Estado de México (oeste)

Veracruz (sur)

Oaxaca (suroeste y noreste)

De igual manera, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

Baja California Sur (sur)

Coahuila (sureste)

Nuevo León (centro y sur)

Tamaulipas (oeste y sur)

Zacatecas (norte y sur)

San Luis Potosí (este)

Colima

Ciudad de México

Guerrero (centro y este)

Puebla (norte)

Tabasco (oeste y centro)

Chiapas (norte y sur)

Yucatán (norte y este)

Estados con lluvias fuertes del domingo al martes

Mientras que, para los siguientes días, el monzón mexicano prevalecerá en el noroeste de la República Mexicana, y junto a canales de baja presión sobre el interior del país generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la mayor parte del territorio nacional.

Para el domingo, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:

Sinaloa (norte y centro)

Durango (oeste y sur)

Nayarit (este)

Jalisco (norte)

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se esperan en partes de:

Baja California Sur (sur)

Sonora (sur)

Chihuahua (suroeste)

Coahuila (sureste)

Zacatecas (oeste y sur)

Colima

Michoacán (norte)

Guanajuato (oeste y sur)

Guerrero (norte y este)

Estado de México (oeste y centro)

Oaxaca (norte y suroeste)

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (norte)

Campeche (centro y norte)

Yucatán (sur).

Mientras que, para el lunes, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en partes de:

Sonora (norte, este y sur)

Chihuahua (suroeste)

Sinaloa (norte, centro y sur)

Durango (oeste y sur)

Nayarit (este)

Jalisco (norte y este).

De igual manera chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

Baja California Sur (sur)

Zacatecas (oeste y sur)

Aguascalientes (oeste)

Colima

Michoacán (norte)

Guanajuato (sur)

Estado de México (oeste y suroeste)

Puebla (norte)

Guerrero (norte y este)

Oaxaca (norte y suroeste)

Veracruz (sur)

Tabasco (oeste)

Chiapas (sur y este)

Finalmente, el martes se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en zonas de:

Sonora (norte, este y sur)

Chihuahua (oeste y suroeste)

Jalisco (norte, centro y este)

Oaxaca (norte y suroeste)

Chiapas (sur)

Veracruz (sur)

Así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de:

Baja California

Baja California Sur (sur)

Sinaloa (centro y sur)

Durango (oeste)

Nayarit

Michoacán (norte)

Puebla (sureste)

Guerrero (este)

Tabasco (oeste)

Campeche (centro y sur)

Quintana Roo (centro y sur)

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