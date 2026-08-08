Nuevos escáneres de la TSA podrían impedir el paso de equipajes grandes en Estados Unidos

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Equipajes de mano TSA. Foto: Envato.

Si tienes un vuelo próximo dentro o desde Estados Unidos, conviene revisar algo que muchos pasan por alto: el tamaño de tu equipaje de mano. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) está instalando nuevos escáneres en cientos de aeropuertos y, aunque prometen controles más rápidos y seguros, también podrían impedir que algunas maletas de cabina crucen el punto de inspección.

¿Qué equipajes de mano que a partir de ahora no pasarán el control de TSA podrían darte problemas?

La novedad no tiene que ver con nuevas restricciones sobre líquidos o artículos prohibidos. El cambio está en la tecnología de inspección.

La TSA está sustituyendo gradualmente los antiguos equipos de rayos X por escáneres de tomografía computarizada (CT), capaces de generar imágenes tridimensionales del contenido del equipaje. Según la agencia, estos sistemas permiten que los oficiales analicen las maletas desde distintos ángulos y utilicen algoritmos para detectar posibles amenazas con mayor precisión.

Hay un detalle que está llamando la atención de muchos viajeros: la abertura de algunos de estos escáneres es más pequeña que la de los equipos anteriores.

Eso significa que ciertos equipajes de mano que antes pasaban sin inconvenientes podrían no entrar físicamente en la máquina, aun cuando cumplan con las dimensiones permitidas por la aerolínea.

¿Por qué los nuevos escáneres de TSA tienen una apertura más reducida?

De acuerdo con la propia TSA, el diseño responde a las necesidades de la nueva tecnología.

Un portavoz de la agencia explicó que algunos equipos CT requieren más espacio interno para incorporar los sistemas avanzados de detección, por lo que la entrada destinada al equipaje terminó siendo más estrecha.

No se trata de una nueva regla para castigar a los pasajeros. Es una consecuencia técnica de la modernización. Aun así, el resultado práctico puede ser el mismo: una maleta que no logra pasar por el escáner.

La agencia todavía no ha explicado qué procedimiento seguirán los oficiales cuando esto ocurra, ni si el pasajero deberá regresar al mostrador de la aerolínea para documentar el equipaje antes de continuar con el proceso de seguridad.

¿Qué recomienda TSA si llevas un equipaje de mano grande?

La recomendación oficial es sencilla. Si tu bolso o maleta de cabina es de gran tamaño, considera documentarlo antes de llegar al filtro de seguridad para evitar contratiempos.

Entre las ventajas que sí ofrecen los nuevos escáneres destacan:

Imágenes 3D mucho más detalladas del equipaje

mucho más detalladas del equipaje Mejor capacidad para detectar explosivos y otros objetos peligrosos

En muchos carriles con tecnología CT ya no es necesario sacar la laptop, otros dispositivos electrónicos ni los líquidos que cumplen con la regla 3-1-1

Es decir, el proceso puede resultar más cómodo… siempre que el equipaje logre entrar en la máquina.

¿Qué otros objetos podrían verse afectados por los nuevos controles de TSA?

Hay otro grupo que debería prestar especial atención: los fotógrafos que viajan con película fotográfica.

La TSA advierte que los rollos sin revelar, e incluso la película instalada dentro de cámaras como las Polaroid, pueden dañarse por la mayor intensidad de los rayos X utilizados por los escáneres CT.

Por ello, la agencia recomienda solicitar una inspección manual en lugar de enviar este material por las máquinas de seguridad.

¿En qué aeropuertos de Estados Unidos ya funcionan los nuevos escáneres CT?

La modernización avanza a buen ritmo.

Hasta principios de julio, la TSA había instalado mil 162 escáneres CT en 296 aeropuertos del país como parte de un programa que supera los mil millones de dólares.

Eso no significa que todos los filtros de seguridad ya utilicen esta tecnología. Incluso en los aeropuertos más concurridos todavía conviven carriles con equipos tradicionales y otros con los nuevos escáneres.

Todo indica que esa convivencia será temporal. La intención de la TSA es reemplazar gradualmente toda su flota de rayos X conforme reciba el financiamiento necesario. Para los viajeros, el mensaje es claro: antes de llegar al aeropuerto, no basta con comprobar el peso del equipaje de mano; ahora también conviene pensar si podrá atravesar el nuevo sistema de inspección.

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