Hacer rock desde la independencia y lejos de las grandes ciudades: Banda de Belgas presenta “La Niebla”

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Banda de Belgas. Foto: cortesía

Cuando se habla de Guanajuato, muchos piensan en mariachi, huapango o música regional. Sin embargo, desde San Luis de la Paz, en el noreste del estado, Banda de Belgas quiere contar otra historia.

Con el reciente lanzamiento de “La Niebla”, primer sencillo de su próximo EP Aura, la agrupación busca demostrar que la escena independiente también florece lejos de las grandes capitales musicales.

En entrevista con UnoTV, Andrés Iturbero, Félix Stone y Carlos Bermúdez hablan sobre el orgullo de representar a su estado, la libertad de hacer música sin ataduras y el camino que los ha llevado de Guanajuato a escenarios internacionales.

“Sí hay escena”: romper el estereotipo de Guanajuato

Para Andrés Iturbero, uno de los mayores retos de Banda de Belgas ha sido demostrar que en Guanajuato también existe una escena de rock y pop independiente, aunque muchas veces quede opacada por la fama de otros géneros musicales.

“Sí hay escena, sí existe la escena, una muestra somos nosotros (…) esa unión con otras bandas similares, alternativas, y esa cohesión musical hace también que uno propio vaya creando la escena y vaya engrandeciendo la música, como tal, de Guanajuato”, afirma el vocalista y baterista.

Lejos de competir entre sí, explica que distintas agrupaciones del Bajío han comenzado a trabajar juntas para fortalecer un circuito independiente que une a bandas de Guanajuato, Durango y San Luis Potosí, entre otros estados.

“La Niebla”, una canción sobre las despedidas que nunca ocurrieron

Además de impulsar la escena independiente, Banda de Belgas atraviesa una nueva etapa creativa con “La Niebla”, un sencillo que explora el dolor de aquellas despedidas que nunca pudieron concretarse.

Andrés Iturbero explica que la canción nació a partir de un momento que muchas personas han vivido: perder a alguien sin haber tenido la oportunidad de decir adiós.

“Quisimos plasmar el momento exacto en el que un ser humano no se puede despedir de alguien más. ‘La Niebla’ habla de esa sombra que deja la tristeza de no volver a ver a esa pareja, a ese hermano o a ese amigo”, comenta.

El sencillo también marca el inicio de una nueva narrativa para la agrupación. Su videoclip presenta a los integrantes como personajes que llegan a un mundo donde desconocen las emociones humanas y, poco a poco, descubren sentimientos como el amor, la amistad y la pérdida, conceptos que darán forma al universo creativo de su próximo material discográfico.

Aura: un EP inspirado en Guanajuato

El lanzamiento de “La Niebla” será apenas el comienzo.

La agrupación ya prepara Aura, un EP que, además de continuar la historia iniciada con este sencillo, incluirá un tema dedicado al territorio donde nació Banda de Belgas.

“Quisimos hacer una canción que hable de nuestro territorio. Incluimos la flora, la fauna, el clima y toda la cosmogonía que tiene que ver con Banda de Belgas en San Luis de la Paz, Guanajuato”, adelanta Andrés.

El proyecto estará acompañado por un mini documental titulado Buscando el Aura, en el que la banda explora la identidad del noreste de Guanajuato y experimenta con una mezcla de rock y sonidos inspirados en el mariachi para rendir homenaje a sus raíces.

La independencia también significa libertad

Construir una banda sin el respaldo de una disquera implica invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Sin embargo, para Banda de Belgas esa decisión también les ha permitido conservar algo que consideran invaluable: la libertad creativa.

Carlos Bermúdez explica que prácticamente todo el dinero que generan con sus presentaciones vuelve a invertirse en el proyecto.

“Todo ese ingreso lo vamos reinvirtiendo; de ahí pagamos viajes, grabaciones y todo lo que necesita la banda”, comenta.

Para Andrés Iturbero, esa independencia también significa crear sin limitaciones.

“Somos totalmente libres de expresar lo que queremos. Todo es genuinamente construido en la caverna de Banda de Belgas”, asegura.

Una familia que sueña en grande

Más allá de los escenarios, los integrantes coinciden en que el mayor valor de Banda de Belgas es la relación que han construido durante los años.

“Más que una agrupación nos hemos convertido en una familia”, afirma Félix Stone, quien considera que esa cercanía ha permitido mantener viva la creatividad del proyecto.

Carlos Bermúdez añade que la comunicación ha sido otro de los pilares que mantiene unido al grupo.

“Si no hay comunicación empiezan las fracturas”, resume.

Y aunque cada integrante tiene metas personales, los tres coinciden en una idea: seguir haciendo música juntos y dejar que el trabajo hable por ellos.

Del noreste de Guanajuato para el mundo

Banda de Belgas ya ha llevado su música fuera de México y sueña con regresar a escenarios internacionales. Sin embargo, sus integrantes aseguran que el verdadero objetivo no es acumular festivales o países visitados, sino lograr que sus canciones conecten con la gente.

“Que Banda de Belgas, de Guanajuato para el mundo, deje un granito de nuestra presencia para las siguientes generaciones musicales”, expresa Félix Stone.

Mientras “La Niebla” abre una nueva etapa creativa y Aura prepara un recorrido por los paisajes, los sonidos y la identidad del noreste de Guanajuato, la agrupación mantiene intacto el sueño que los ha acompañado desde sus primeros ensayos: demostrar que el rock también puede nacer lejos de las grandes ciudades… y encontrar un lugar dentro y fuera de México.

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