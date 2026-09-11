Lluvias afectarán todo el país este viernes, mientras termómetro podría superar 45 grados en dos estados

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Lluvias y calor. Fotos: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que, para este viernes 11 de septiembre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, como parte de la onda tropical 38 y de una inestabilidad atmosférica, junto al monzón mexicano.

Por otra parte, la onda de calor afectará siete estados este viernes. Asimismo, en Baja California y en Sonora el termómetro podría superar los 45 °C.

¿Dónde lloverá este viernes 11 de septiembre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora

Zacatecas

Oaxaca

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Chihuahua

San Luis Potosí

Aguascalientes

Guanajuato

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Querétaro

Hidalgo

Morelos

Guerrero

Puebla

Veracruz

Chiapas

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Baja California

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este viernes 11 de septiembre?

Temperaturas máximas esperadas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 40 a 45 °C : Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Campeche

: Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Campeche 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo

Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

Vientos y oleaje:

Viento de 50 a 70 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas Viento de 40 a 60 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Tabasco, Campeche y Yucatán Viento de 30 a 50 km/h : Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo

: Colima, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas.

Mínima de 8 a 10 °C y máxima de 21 a 23 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes con posible caída de granizo y descargas eléctricas. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente ligeramente cálido y probabilidad de lluvias muy fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 13 a 15 °C y máxima de 24 a 26 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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