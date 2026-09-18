Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse; la de Claudia debe investigarse como feminicidio: Amnistía

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Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, pidió que la muerte violenta de Claudia Tacoronte, en Morelos, sea investigada inicialmente como feminicidio, independientemente de que los primeros indicios apunten a un posible asalto.

Olivares explicó que este procedimiento responde a un criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sentencia Mariana Lima Buendía, que establece con mucha claridad que toda muerte violenta de una mujer en este país debe ser investigada primero como un feminicidio”.

La directora de Amnistía Internacional México advirtió que una investigación deficiente desde sus primeras etapas puede provocar la pérdida de pruebas.

“Desafortunadamente, lo que hemos observado hace más de 30 años en México es que las autoridades, especialmente en las fiscalías, no investigan adecuadamente los feminicidios y, si no se investigan de manera inicial como feminicidios, se pierde muchísima evidencia”.

Edith Olivares también señaló que la violencia contra las mujeres continúa y cuestionó la impunidad.

“Los feminicidios se siguen dando porque hay una altísima impunidad y la impunidad se cocina en las fiscalías. La impunidad se cocina, se teje en las fiscalías con todas las deficiencias en las investigaciones, pero también hace falta una política de prevención”.

Finalmente, Olivares sostuvo que la prevención debe ir más allá de las investigaciones y considerar educación, seguridad y espacios públicos.

“Los feminicidios se previenen también con una política de seguridad centrada en las personas, una política de seguridad ciudadana y no una política militarizada como la que hemos tenido y tiene el estado de Morelos”.

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