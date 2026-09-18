Aseguramiento de combustible en Guanajuato podría tratarse de un error señala experto

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el lugar donde se realizó el operativo corresponde a una terminal de Grupo SIMSA

El aseguramiento de cerca de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide, Guanajuato, pudo tratarse de un error, de acuerdo con Gonzalo Monroy, director general de GMC, consultora especializada en el sector energético.

Monroy señaló que el lugar donde se realizó el operativo corresponde a una terminal de Grupo SIMSA, que brinda servicio a Pemex, Valero y Mobil. Hasta ahora, no se ha confirmado que el combustible asegurado sea de procedencia ilegal o esté relacionado con huachicol.

Posible error en aseguramiento de 59 millones de litros de combustible

De acuerdo con Gonzalo Monroy, las autoridades pudieron haberse equivocado al asegurar los cerca de 59 millones de litros de combustible localizados en instalaciones ubicadas en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide.

El especialista explicó a José Cardenas, que la instalación corresponde a una terminal de Grupo SIMSA y consideró que el producto almacenado no sería huachicol, sino combustible relacionado con las operaciones de una de las plantas que abastecen al país.

Durante el operativo fueron localizados 10 tanques, tres vehículos de carga, diversos contenedores utilizados para transporte y documentación.

Terminal de Grupo SIMSA ayudó durante desabasto de 2019

Monroy destacó que esta misma instalación contribuyó a atender el desabasto de combustible registrado en 2019.

Por ello, consideró que algún funcionario de Guanajuato pudo haber cometido un error al realizar el aseguramiento.

El combustible localizado incluye diésel, gasolina regular y premium. Sin embargo, con la información disponible, no se ha confirmado que el producto tenga procedencia ilegal.

Tampoco se ha confirmado que los 59 millones de litros asegurados estén vinculados con actividades de huachicol.

La versión sobre un posible error corresponde a la postura de Gonzalo Monroy, quien sostiene que las instalaciones forman parte de una terminal que presta servicios a distintas empresas del sector energético.

¿Qué informó la FGR sobre el combustible asegurado?

La FGR informó que el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato deriva de una investigación iniciada el 3 de julio de 2026, tras la detención de una persona que presuntamente descargaba diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz sin acreditar la trazabilidad del producto.

Las indagatorias para combatir a redes delictivas vinculadas al contrabando de combustible llevaron a la #FGR a cumplimentar diversas órdenes de cateo que derivaron en el hallazgo de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en #Guanajuato, de los cuales no se ha acreditado su… pic.twitter.com/e2RMuQmvjH — FGR México (@FGRMexico) September 18, 2026

Las diligencias llevaron a cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide, donde fueron asegurados millones de litros de gasolina Regular, Premium y diésel, además de unidades de transporte y documentación.

La FGR señaló que las investigaciones continúan para determinar el origen, propiedad y trazabilidad del combustible, así como establecer si existen posibles delitos relacionados con hidrocarburos o irregularidades fiscales.

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