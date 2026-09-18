Operación Águila Alta detiene a operador de dron usado para vigilar rutas en Tijuana

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Detienen al presunto operador del dron en Tijuana. FOTO: Defensa

Un presunto operador de un dron utilizado por un grupo delictivo para vigilar rutas de tráfico ilícito de personas fue detenido por personal del Ejército Mexicano en Tijuana, Baja California, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La detención ocurrió como parte de la Operación Águila Alta, que se desarrolla en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego, con participación de autoridades de México y Estados Unidos, cada una dentro de su territorio.

Operación Águila Alta: ¿para qué era utilizado el dron?

De acuerdo con Defensa, el 14 de septiembre de 2026, personal del Ejército Mexicano detectó e inhibió en la colonia Nido de las Águilas, en Tijuana, un dron de características comerciales que había ingresado a México procedente de Estados Unidos.

La aeronave no tripulada era empleada por un grupo delictivo para vigilar rutas utilizadas para el tráfico ilícito de personas hacia Estados Unidos, según la información presentada por las autoridades.

La detección se logró mediante el intercambio de información entre el Ejército Mexicano y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

Detienen al presunto operador del dron en Tijuana

Como parte de la Operación Águila Alta, militares realizaron patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la zona.

Estas acciones permitieron localizar y detener al presunto operador del dron.

Durante el operativo también fueron asegurados:

Un arma corta

Cargadores

Cartuchos

Un control para dron

El detenido y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones y diligencias periciales.

México y Estados Unidos evalúan Operación Águila Alta

Un día después de la detención, el 15 de septiembre, el comandante de la 2/a. Zona Militar encabezó en Tijuana una reunión binacional con representantes de la CBP.

El encuentro tuvo como objetivo realizar una evaluación intermedia de la Operación Águila Alta, implementada en la frontera entre Tijuana y San Diego.

Defensa señaló que estas acciones forman parte de los acuerdos del Grupo Bilateral de Implementación (BIG) México-Estados Unidos y reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad fronteriza.

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