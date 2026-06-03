Hoy No Circula jueves 4 de junio: autos con engomado verde y placas 1 y 2 descansan
Como parte del programa Hoy No Circula, los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán recorrer las calles de Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) este jueves 4 de junio de 2026.
De acuerdo con el calendario, la prohibición aplica para los autos con terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2. Este Hoy No Circula se aplica para todos los jueves del 2026, incluido el de este 23 de abril.
Cabe destacar que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex restringe la circulación de autos de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, para reducir la emisión de contaminantes.
¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este jueves 4 de junio?
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Zona Metropolitana del Valle de Toluca
- Almoloya de Juárez
- Calimaya
- Capultepec
- Lerma
- Metepec
- Mexicaltzingo
- Ocoyoacac
- Otzolotepec
- Rayón
- San Antonio la Isla
- San Mateo Atenco
- Temoaya
- Tenango del Valle
- Toluca
- Xonacatlán
- Zinacantepec
Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco
- Almoloya del Río
- Atizapán
- Capulhuac
- Texcalyacac
- Tianguistenco
- Xalatlaco
Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula sabatino tiene condiciones especiales, ya que los autos con holograma 1 no circulan dos días al mes.
- Primer y tercer sábado del mes: no circulan autos con holograma 1 y matrícula que termine en número impar
- Segundo y cuarto sábado: autos con holograma 1 y matricula par
- Autos con holograma 2 y extranjeros no circulan ningún sábado, independientemente de su color de engomado y terminación de matrícula.
En caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende para autos con holograma 2, extranjeros y con permiso de circulación. En cambio, el resto de los autos, incluidos los de holograma 1, pueden circular ese quinto sábado.
Cabe destacar que los domingos sí puedes manejar sin restricciones en CDMX y Edomex desde las 22:01 del sábado hasta las 05:00 del lunes, cuando se reinicia el Hoy No Circula.
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