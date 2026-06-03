Hoy No Circula jueves 4 de junio: autos con engomado verde y placas 1 y 2 descansan

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FOTO: UNO TV

Como parte del programa Hoy No Circula, los vehículos con engomado verde y terminación de placa 1 y 2 no podrán recorrer las calles de Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) este jueves 4 de junio de 2026.

De acuerdo con el calendario, la prohibición aplica para los autos con terminación de placa 1 y 2, así como con holograma 1 y 2. Este Hoy No Circula se aplica para todos los jueves del 2026, incluido el de este 23 de abril.

Cabe destacar que el Hoy No Circula en CDMX y Edomex restringe la circulación de autos de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas, para reducir la emisión de contaminantes.

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula este jueves 4 de junio?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Zona Metropolitana del Valle de Toluca

Almoloya de Juárez

Calimaya

Capultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula sabatino tiene condiciones especiales, ya que los autos con holograma 1 no circulan dos días al mes.

Primer y tercer sábado del mes: no circulan autos con holograma 1 y matrícula que termine en número impar

Segundo y cuarto sábado: autos con holograma 1 y matricula par

Autos con holograma 2 y extranjeros no circulan ningún sábado, independientemente de su color de engomado y terminación de matrícula.

En caso de que un mes tenga un quinto sábado, la prohibición se extiende para autos con holograma 2, extranjeros y con permiso de circulación. En cambio, el resto de los autos, incluidos los de holograma 1, pueden circular ese quinto sábado.

Cabe destacar que los domingos sí puedes manejar sin restricciones en CDMX y Edomex desde las 22:01 del sábado hasta las 05:00 del lunes, cuando se reinicia el Hoy No Circula.

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