Videos: Persisten las lluvias en la CDMX y activan alerta roja, naranja y amarilla para la madrugada

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Mientras las lluvias fuertes persisten en la Ciudad de México, autoridades activaron la Alerta Roja para Iztacalco y Venustiano Carranza, entre la 1:35 y las 4:00 horas de este jueves, mientras la Alerta Naranja sigue en 10 alcaldías y la Alerta Amarilla en otras dos.

Ello, luego de que se prevé que las precipitaciones continúen durante la madrugada, toda vez que la capital del país registra lluvias ligeras a moderadas en gran parte de su territorio.

⚠️ Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la madrugada del jueves 04/06/2026, en las demarcaciones: @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/viXK1SlhU9 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

#Reportando 🎤🟡 | Lluvia y actividad eléctrica se registran de forma dispersa en la CDMX. ⛈️



⚠️⚡ Así se observa desde las instalaciones de @PreMxOficial en la #MagdalenaContreras la actividad eléctrica que acompaña a la lluvia esta noche. Dichas condiciones de precipitación y… pic.twitter.com/Y6zrP4OG6D — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 4, 2026

¿Dónde hay alerta por lluvias?

La madrugada de este jueves, a través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó por cuarta ocasión las alertas por lluvias en la CDMX, quedando de la siguiente manera de la 1:35 a las 4:00 horas:

Alerta Roja (lluvia entre 50 y 70 mm): Iztacalco Venustiano Carranza

Alerta Naranja (lluvia entre 30 y 49 mm): Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Tlalpan Xochimilco

Alerta Amarilla (lluvia entre 15 y 29 mm): Azcapotzalco Gustavo A. Madero



Mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) destacó que se registran lluvias regulares a fuertes en Cuauhtemoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como ligeras a regulares Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.

A la vez que acotó que se atienden inundaciones en:

Iztapalapa : Avenida Centeno, colonia Granjas México

: Miguel Hidalgo : Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Verónica Anzures

: Venustiano Carranza : Oriente 172 y Norte 33, colonia Moctezuma Segunda Sección

: Xochimilco : Comercio y Ejido, colonia Xochitepec

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En tanto que el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó durante la tarde que su personal atendió la caída de al menos tres árboles, en las alcaldías Venustiano Carranza, Milpa Alta y Benito Juárez.

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