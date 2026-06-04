Videos: Persisten las lluvias en la CDMX y activan alerta roja, naranja y amarilla para la madrugada
Mientras las lluvias fuertes persisten en la Ciudad de México, autoridades activaron la Alerta Roja para Iztacalco y Venustiano Carranza, entre la 1:35 y las 4:00 horas de este jueves, mientras la Alerta Naranja sigue en 10 alcaldías y la Alerta Amarilla en otras dos.
Ello, luego de que se prevé que las precipitaciones continúen durante la madrugada, toda vez que la capital del país registra lluvias ligeras a moderadas en gran parte de su territorio.
¿Dónde hay alerta por lluvias?
La madrugada de este jueves, a través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó por cuarta ocasión las alertas por lluvias en la CDMX, quedando de la siguiente manera de la 1:35 a las 4:00 horas:
- Alerta Roja (lluvia entre 50 y 70 mm):
- Iztacalco
- Venustiano Carranza
- Alerta Naranja (lluvia entre 30 y 49 mm):
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Xochimilco
- Alerta Amarilla (lluvia entre 15 y 29 mm):
- Azcapotzalco
- Gustavo A. Madero
Mientras que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) destacó que se registran lluvias regulares a fuertes en Cuauhtemoc, Iztacalco, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, así como ligeras a regulares Iztapalapa, Tlalpan, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tláhuac, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco.
A la vez que acotó que se atienden inundaciones en:
- Iztapalapa:
- Avenida Centeno, colonia Granjas México
- Miguel Hidalgo:
- Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Verónica Anzures
- Venustiano Carranza:
- Oriente 172 y Norte 33, colonia Moctezuma Segunda Sección
- Xochimilco:
- Comercio y Ejido, colonia Xochitepec
En tanto que el Heroico Cuerpo de Bomberos reportó durante la tarde que su personal atendió la caída de al menos tres árboles, en las alcaldías Venustiano Carranza, Milpa Alta y Benito Juárez.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.