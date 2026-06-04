Metro extiende cierre de 5 estaciones en Línea 2; hasta el domingo se reanuda servicio completo

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El servicio especial de la Línea 2 del Metro continuará. FOTO: Cuartoscuro

El Metro de la Ciudad de México informó que el servicio especial de la Línea 2 continuará los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio, debido a la conclusión de trabajos pendientes para la rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y al mantenimiento general de esta línea.

La medida fue anunciada de manera conjunta por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse). Las autoridades señalaron que el esquema temporal de operación permanecerá durante esos tres días mientras concluyen las labores programadas.

#TarjetaInformativa: El Metro informa que el servicio especial de la Línea 2 continuará el jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de junio. pic.twitter.com/7XeoSayZLY — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 4, 2026

Metro Línea 2 mantendrá servicio especial hasta el 6 de junio

Durante este periodo, los usuarios podrán utilizar el servicio en los tramos Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos desde el inicio y hasta la conclusión de la jornada.

Además, el tramo comprendido las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez será cubierto mediante autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), como parte del apoyo implementado para garantizar la movilidad de los pasajeros durante los trabajos.

¿Cuándo volverá a operar normalmente la Línea 2?

De acuerdo con la tarjeta informativa difundida por las autoridades capitalinas, el domingo 7 de junio las corridas de los trenes se realizarán de forma normal en toda la Línea 2, desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos.

El servicio regular comenzará a partir de las 7:00 horas, horario habitual de inicio de operaciones del Metro para ese día de la semana.

Las autoridades recomendaron a los usuarios considerar esta información para planear sus traslados durante los días en que permanecerá el servicio especial.

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