Incendio consume bodegas junto al Mercado de Jamaica en CDMX

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Fuerte incendio consume bodegas de Tres Guerras. FOTO: Archivo

Un fuerte incendio se registró la tarde-noche de este miércoles en unas bodegas de paquetería ubicadas sobre Congreso de la Unión y Guillermo Prieto, junto al Mercado de Jamaica, en la Ciudad de México. La emergencia movilizó a cuerpos de Bomberos de la CDMX, quienes trabajan para controlar las llamas y evitar que el fuego se extienda a inmuebles cercanos.

La columna de humo generada por el siniestro es visible desde distintos puntos de la capital. Autoridades y equipos de emergencia mantienen labores en la zona mientras continúan las maniobras para sofocar el fuego. Hasta el momento no se han reportado las causas que originaron el incendio.

Incendio en bodegas de Tres Guerras junto al Mercado de Jamaica

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego afecta bodegas de la empresa de paquetería Tres Guerras, ubicadas junto al mercado de flores de Jamaica, en la calle Guillermo Prieto.

Se están quemando bodegas de Tres Guerras pegadas al mercado de flores de Jamaica. Las llamas alcanzan varios metros de altura. Ocurre en la calle Guillermo Prieto. Bomberos de varias estaciones se dirigen a la conflagración. pic.twitter.com/AeB3ZWQk5p — Isidro Corro (@isidrocorro) June 4, 2026

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran que las llamas alcanzan varios metros de altura, lo que generó una rápida movilización de los servicios de emergencia debido al riesgo de propagación.

Así las cosas en viaducto a la altura de Jamaica. pic.twitter.com/zRp9W2Yli3 — Love Boat Captain (@unomasquetu) June 4, 2026

Bomberos trabajan para controlar las llamas

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de distintas estaciones se dirigen y trabajan en el punto de la conflagración para contener el avance del fuego.

Mientras continúan las labores, se recomienda tomar precauciones si circulas por la zona debido a la presencia de unidades de emergencia y posibles afectaciones viales.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni sobre las causas que provocaron el incendio.