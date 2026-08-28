Lluvias y chubascos azotarán CDMX este viernes 28 de agosto

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Habrá chubascos, descargas eléctricas en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo medio nublado a nublado este viernes 28 de agosto, con ambiente fresco durante la mañana, presencia de bruma y condiciones frías en las zonas altas de la región.

Durante la tarde, el ambiente será cálido y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos. En el centro y oeste del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes, mientras que en la CDMX habrá chubascos acompañados de descargas eléctricas.

Lluvias fuertes en Edomex y chubascos en CDMX

Para este viernes 28 de agosto, se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en zonas del centro y oeste del Estado de México.

🌫️ Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas⬇️ pic.twitter.com/i0XTwJPVk2 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 28, 2026

En la Ciudad de México, las precipitaciones serán de entre 5 y 25 mm en 24 horas, consideradas como lluvias con chubascos. Además, estarán acompañadas por descargas eléctricas.

El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana se prevé un ambiente fresco y presencia de bruma, además de frío en las zonas altas de la región.

Temperaturas en CDMX y Toluca este viernes

En la Ciudad de México, la temperatura mínima estará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.

Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.

Durante la tarde se espera un ambiente cálido en la región, aunque las condiciones cambiarán con la presencia de las lluvias y chubascos previstos.

Rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h

También se pronostica viento del norte y noroeste con velocidades de entre 10 y 20 km/h.

Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 40 km/h durante este viernes.

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