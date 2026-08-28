Lluvias y chubascos azotarán CDMX este viernes 28 de agosto
La Ciudad de México y el Estado de México tendrán cielo medio nublado a nublado este viernes 28 de agosto, con ambiente fresco durante la mañana, presencia de bruma y condiciones frías en las zonas altas de la región.
Durante la tarde, el ambiente será cálido y aumentará la probabilidad de lluvias y chubascos. En el centro y oeste del Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes, mientras que en la CDMX habrá chubascos acompañados de descargas eléctricas.
Lluvias fuertes en Edomex y chubascos en CDMX
Para este viernes 28 de agosto, se pronostican lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en zonas del centro y oeste del Estado de México.
En la Ciudad de México, las precipitaciones serán de entre 5 y 25 mm en 24 horas, consideradas como lluvias con chubascos. Además, estarán acompañadas por descargas eléctricas.
El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana se prevé un ambiente fresco y presencia de bruma, además de frío en las zonas altas de la región.
Temperaturas en CDMX y Toluca este viernes
En la Ciudad de México, la temperatura mínima estará entre 13 y 15 °C, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 °C.
Para Toluca, se pronostica una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 21 a 23 °C.
Durante la tarde se espera un ambiente cálido en la región, aunque las condiciones cambiarán con la presencia de las lluvias y chubascos previstos.
Rachas de viento alcanzarán hasta 40 km/h
También se pronostica viento del norte y noroeste con velocidades de entre 10 y 20 km/h.
Las rachas de viento podrían alcanzar hasta los 40 km/h durante este viernes.
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