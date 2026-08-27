CDMX alista operativo en el Metro con 5 mil 800 policías por regreso a clases

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Metro CDMX garantiza seguridad y movilidad de usuarios. Foto: Cuartoscuro

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que reforzará las medidas de seguridad y operación en toda la red con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, para facilitar el traslado de estudiantes y padres de familia este 31 de agosto.

Como parte del operativo especial, las autoridades desplegarán 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) adscritos al Metro, quienes realizarán labores de vigilancia y apoyo en las estaciones de mayor afluencia.

Refuerzan vigilancia en estaciones con mayor demanda

La medida fue instruida por el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, en seguimiento a las directrices de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

De acuerdo con el organismo, las áreas de Operación y Seguridad Institucional coordinarán acciones de encauzamiento y dosificación de usuarios, además del envío oportuno de trenes vacíos a terminales y estaciones con alta concentración de pasajeros.

Los policías realizarán vigilancia en accesos, correspondencias y estaciones terminales, así como recorridos permanentes al interior de los convoyes.

Buscan facilitar traslados de estudiantes

El Metro destacó que el operativo tiene como objetivo garantizar viajes seguros y eficientes para miles de estudiantes de educación básica que retomarán actividades escolares.

Las autoridades pusieron especial atención en los alumnos que utilizarán este sistema de transporte por primera vez para trasladarse a sus planteles.

Recomendaciones para usuarios

Ante el incremento de pasajeros previsto para el lunes, el Metro emitió una serie de recomendaciones:

Permitir el libre descenso y ascenso de usuarios .

. No obstruir la apertura y cierre de puertas .

. Utilizar las palancas de emergencia sólo en casos necesarios.

sólo en casos necesarios. Sujetar adecuadamente mochilas, loncheras y objetos personales .

. Evitar arrojar o dejar caer objetos metálicos a las vías.

a las vías. No rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes.

de seguridad en los andenes. Respetar los espacios reservados para mujeres, personas con discapacidad y menores.

para mujeres, personas con discapacidad y menores. Utilizar correctamente las escaleras eléctricas.

Además, recomendó portar con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada y verificar que cuente con saldo suficiente para agilizar el acceso a las estaciones.

Esperan alta afluencia desde primeras horas

El organismo prevé una importante concentración de usuarios durante las primeras horas de la jornada debido al regreso a clases de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

Por ello, el Metro llamó a la ciudadanía a prever tiempos de traslado y seguir las indicaciones del personal para evitar aglomeraciones y retrasos en el servicio.

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