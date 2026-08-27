Placas para personas con discapacidad en CDMX: requisitos y costo

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En CDMX, es fácil tramitar placas para auto. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Las personas con discapacidad que sean propietarias de un vehículo en la Ciudad de México (CDMX) pueden realizar el trámite para obtener placas destinadas a este sector. De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), la solicitud puede realizarla la persona interesada, un familiar directo o un tutor, según corresponda.

El trámite contempla una vigencia de tres años y, por el concepto de alta, tiene un costo de 486 pesos.

¿Qué documentos se necesitan?

Para realizar el trámite, SEMOVI establece los siguientes requisitos:

Identificación oficial, en original

Comprobante de domicilio, en original

Comprobante de propiedad del vehículo

Se requiere la factura o carta factura acompañada de la copia de factura sin valor, en original.

Constancia de discapacidad y funcionalidad o Tarjeta de Gratuidad, expedida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (DIF), en original.

Acreditación del vínculo, cuando corresponda

Si la persona con discapacidad no puede valerse por sí misma, deberá acreditarse el parentesco, vínculo conyugal o representación legal correspondiente:

Familiar: actas de nacimiento de la persona con discapacidad y del padre, madre, hija o hijo, según corresponda, en originales

Cónyuge: acta de matrimonio, en original

Tutor: copia certificada de la sentencia emitida por un juez de lo familiar mediante la cual se otorgue la tutela legal correspondiente

Comprobante de pago de derechos, en original

Si la persona solicitante no puede acudir a recoger las placas, el engomado y la tarjeta de circulación, podrá acudir un tercero. Para ello deberá estar acreditado mediante carta poder firmada ante dos testigos, además de presentar copias de las identificaciones oficiales vigentes de las personas que intervienen.

¿Cómo hacer el trámite en línea?

Para iniciar el procedimiento de manera digital es necesario contar con una cuenta de Llave CDMX.

Ingresa a la plataforma

La persona solicitante deberá ingresar al sitio de SEMOVI para subir sus archivos escaneados:

Placas para personas con discapacidad

Espera la validación

Después de enviar los documentos, recibirás una notificación por correo electrónico con la validación de la solicitud o, en caso de detectar alguna inconsistencia, las observaciones que deberán ser solventadas.

Acude a la cita

El día de la cita se cotejarán los documentos. Si se cumplen los requisitos, se preasignará una placa y posteriormente se dirigirá a la persona solicitante a las Administraciones Tributarias autorizadas, donde deberá acudir con la documentación completa para que se emita el formato múltiple de pago por los derechos de alta.

Realiza el pago

El pago puede realizarse en la misma Oficina de Administración Tributaria o en los auxiliares de pago autorizados

SEMOVI señala que en algunos establecimientos la aplicación del pago puede reflejarse hasta 72 horas después. Es importante conservar el comprobante de pago de la línea de captura, ya que forma parte de la documentación que deberá presentarse ante dependencia.

Presenta los documentos originales

La persona deberá acudir con toda la documentación original al módulo indicado, en la fecha y hora asignadas en el correo electrónico de confirmación.

Revisión de documentos

En la ventanilla se recibirá, revisará, cotejará y registrará la documentación. Posteriormente, la persona que atienda el trámite emitirá y entregará la sábana de datos, que deberá ser revisada y confirmada por el solicitante mediante su firma de conformidad.

Recibe las placas

Finalmente, se entregarán a la persona solicitante los aditamentos correspondientes: Dos placas, engomado y tarjeta de circulación.

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