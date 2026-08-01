Nombran a Javier de la Fuente como nuevo secretario General de la UNAM

GENERANDO AUDIO...

Javier de la Fuente nuevo secretario General de la UNAM. Foto: UNAM/Cuartoscuro

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, designó a Javier de la Fuente Hernández como nuevo secretario General de la máxima casa de estudios, luego de la renuncia de Patricia Dávila Aranda, la primera mujer en ese cargo.

El nombramiento ocurre horas después de que la UNAM anunció la aplicación de un examen de control para aspirantes a licenciatura, tras detectar irregularidades en el proceso de admisión 2026.

#BoletínUNAM Nombran a Javier de la Fuente Hernández nuevo secretario general de la UNAM > https://t.co/xwVsdN92pf pic.twitter.com/dodzyd6YLq — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

¿Quién es Javier de la Fuente, nuevo secretario General de la UNAM?

El rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó que Javier de la Fuente Hernández cuenta con una amplia trayectoria académica y un reconocido compromiso con la Universidad.

Es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, maestro en Ciencias por la University of London y doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo, donde obtuvo la mención Cum Laude.

Durante su carrera universitaria ha ocupado diversos cargos de relevancia. Fue director de la Facultad de Odontología durante dos periodos, entre 2004 y 2010; posteriormente encabezó la Secretaría de Desarrollo Institucional, desde donde impulsó la creación de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León, en Guanajuato, de la que también fue fundador y primer director.

Además, en 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y, un año después, asumió la coordinación de la Unidad de Extensión de la UNAM en San Miguel de Allende, Guanajuato. También integró la Junta de Gobierno de la Universidad hasta 2025.

Trayectoria académica y profesional de Javier de la Fuente

De acuerdo con la Gaceta UNAM, Javier de la Fuente nació el 29 de mayo de 1956 en la Ciudad de México y acumula 46 años de servicio académico.

Actualmente es profesor de la ENES Unidad León, cuenta con nivel PRIDE “D” y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel II. Desde 1997 participa como tutor y profesor del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud.

Sus principales líneas de investigación se enfocan en:

Fluorosis dental y factores asociados.

y factores asociados. Calidad de vida relacionada con la salud bucal.

relacionada con la salud bucal. Salud bucodental en comunidades indígenas .

. Acceso y calidad de los servicios odontológicos .

. Programas preventivos para disminuir factores de riesgo en salud.

También fue fundador de la revista científica Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, así como de la Revista Odontológica Mexicana y de la Sala de la Odontología Mexicana.

Impulsó la creación de la ENES León y programas sociales de la UNAM

Durante su gestión como secretario de Desarrollo Institucional promovió la creación de la ENES Unidad León, aprobada por el Consejo Universitario en 2011.

Bajo ese proyecto se desarrollaron nuevas licenciaturas como Fisioterapia, Economía Industrial, Ciencias Agrogenómicas, Administración Agropecuaria y Desarrollo Territorial, además de fortalecer programas de posgrado.

En Guanajuato también impulsó diversos programas de atención social y médica, entre ellos “TiENES que sonreír, UNAMos Esfuerzos”, dedicado a la atención de niñas y niños con labio y paladar hendido, así como campañas de salud comunitaria, prevención de enfermedades y brigadas médicas en comunidades vulnerables.

Por esta labor recibió en 2020 el Premio Dra. Margarita Chorné y Salazar de Estomatología, otorgado por el Gobierno de México por su contribución a la salud bucal.

Patricia Dávila presentó su renuncia a la Secretaría General de la UNAM

El nombramiento de Javier de la Fuente se dio después de que Patricia Dolores Dávila Aranda presentara su renuncia como secretaria General. El rector Leonardo Lomelí reconoció el trabajo realizado por la académica durante su gestión, particularmente en el fortalecimiento del bachillerato y en las reformas impulsadas durante la actual administración universitaria.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.